Neuer Geschäftsführer bei Schweighofer

Von Seiten Holzindustrie Schweighofer hieß es: „Wir freuen uns, mit Frank Badeda einen ausgewiesenen Experten im Bereich der Holzindustrie bei uns begrüßen zu können. Herr Badeda wird seine Tätigkeit mit Sitz in Kodersdorf ausüben und sein Wissen und seine Erfahrung gemeinsam mit der Werksleitung für die Fortsetzung unseres Wachstumskurses einsetzen.“ Badeda war zuletzt Werksleiter der Ilim Timber Bavaria GmbH in Landsberg am Lech. Gemeinsam mit dem gesamten Team und den Werksleitern Thomas Kienz und Jan Krause wird er sich dafür einsetzen, den Ausbau des Werkes voranzutreiben und den Standort zu stärken. Frank Badeda: „Ich freue mich schon sehr auf meine neue Tätigkeit in Kodersdorf und bin überzeugt, dass wir als starkes Team die künftigen Aufgaben erfolgreich angehen werden.“

Ausbau des Werks

Das Sägewerk in Kodersdorf ist seit 2015 Teil der österreichischen Schweighofer Gruppe. Seither arbeitet das Unternehmen stetig am Ausbau der Produktionskapazitäten. Um die Wertschöpfung am Standort zu erhöhen, ist ein umfangreicher Ausbau des Werks und der Produktionskapazitäten geplant. Insgesamt sollen in den nächsten Jahren rund 30 Millionen Euro in die Holzweiterverarbeitung inklusive Holztrocknungsanlagen investiert werden. In Zukunft werden dadurch in Kodersdorf neben Schnittholz und Hobelware auch Leimholzprodukte, welche insbesondere im asiatischen Hausbau – vor allem in Japan – Anwendung finden, produziert.

Das Sägewerk in Kodersdorf in Zahlen:

Übernommen: 2015

Inbetriebnahme: 2004

Betriebsgröße: 33,5 ha

Mitarbeiter (Stand. 10/2017 ): 429

Einschnittskapazität: 1 Mio. fm Rundholz

Hobelkapazität: 360.000 m³

Über die Schweighofer Grupp:

Die Schweighofer Gruppe hat ihre Wurzeln in einem traditionellen österreichischen Familienbetrieb mit mehr als 400 Jahren Erfahrung in der Holzverarbeitung. Heute ist die Gruppe vor allem in der Holzindustrie tätig, aber auch in der Forstwirtschaft, Bioenergiegewinnung und im Immobilienbereich. Die Industriesparte von Schweighofer betreibt drei Sägewerke und zwei Holzplattenproduktionen in Rumänien, sowie ein weiteres Sägewerk in Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt circa 3.500 Mitarbeitern. Die Produkte werden in über 70 Länder exportiert.