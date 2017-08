Schützenfest in Weigersdorf

Internationale Kanufahrt: Wache des Blauen Goldes

Zittau. Wer kümmert sich um den Fluss, dem wir so viel verdanken? Wer schützt das „blaue Gold”, ohne das es kein Leben gibt? Lokale Gemeinschaften aus der Tschechischen Republik, Deutschland und Polen, die der Lausitzer Neiße entlang wohnen, laden zur „Wache des Blauen Goldes” ein. Dabei handelt es sich um eine Verbindung von einer Paddeltour und Kultur- sowie Bildungsereignissen. Die erste Paddeltour fängt am 2. September in der Nähe der Flussquelle in Tschechien an. Route: Hradek an der Neiße – Inauguration Bogatynia – Übernachtung 2./3. September Radomierzyce – Abschluss Die zweite Paddeltour fängt am 8. September an und endet am 10. September am Auslauf des Flusses. Route: Przysieka – Inauguration Leknica – Übernachtung 8./9 . September Zasieki – Übernachtung 9./10. September Gubin – Abschluss An den Orten, an denen übernachtet wird (Bogatynia, Radomierzyce, Leknica, Zasieki, Gubin) erwarten die Teilnehmer Vorträge, Treffen mit lokalen Gemeinschaften und Vorführungen von Filmen über Wasser und Natur. Eingeladen sind Personen mit Erfahrung im Kanusport, aber auch Familien mit Kindern und Fans vom Schlauchbootschwimmen. Weitere Infos gibt’s hier. Wer kümmert sich um den Fluss, dem wir so viel verdanken? Wer schützt das „blaue Gold”, ohne das es kein Leben gibt? Lokale Gemeinschaften aus der Tschechischen Republik, Deutschland und Polen, die der Lausitzer Neiße entlang wohnen, laden zur „Wache…

weiterlesen