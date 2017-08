Tourist-Info Bärwalder See mit „i“ zertifiziert

„Die Touristinformation trifft mit ihrem Angebot den Nerv der Zeit und der Gäste, denn sie kombiniert persönlichen mit digitalen Service“, sagt LTV-Präsident Dr. Matthias Rößler. „Ich freue mich vor allem über die Öffnungszeiten am Wochenende sowie feiertags, um den Gast vom Lausitzer Seenland und von der Destination Oberlausitz in einem persönlichen Gespräch zu begeistern. Dank des buchbaren WLANs direkt an Campingplatz, Strand und Hafen kann dieser dann auch seinen Freunden und Bekannten davon erzählen.“



Mehr als eine halbe Million Übernachtungen in 2016 – das ist die stolze Bilanz des noch jungen Lausitzer Seenlandes. Auch Boxberg profitiert davon. Die Gemeinde zählte 2016 insgesamt 29394 Übernachtungen, ein Plus von 30 Prozent im Vergleich zu 2015 (22572). Investitionen in neue Angebote, Unterkünfte und den Service vor Ort sollen 2017 das Gästeinteresse weiter erhöhen. Grund genug für den LTV SACHSEN, dem größten Binnensee Sachsens, dem Bärwalder See, einen Besuch abzustatten.



„Wir sind stolz darauf, die Qualitätskontrolle erfolgreich gemeistert und uns in dem unangekündigten Test so gut bewährt zu haben“, freut sich Achim Junker, Bürgermeister der Gemeinde Boxberg. „In und um die Touristinformation, die direkt an der Strandpromenade im Boxberger Uferbereich liegt, erfüllen wir Gästeansprüche und -wünsche mit einer modernen Infrastruktur. Dazu gehören barrierefreie Sanitäranlagen und Umkleidebereiche, Schließfächer, Pkw-Stellplätze, eine Ladestation für Elektroautos, Sitzbänke, Fahrradbügel und Papierkörbe. Dank privater Initiative und Finanzierung steht am Klittener und Boxberger Strandbereich zudem ein leistungsstarkes WLAN-Netz zur Verfügung.“



Um Gästeerwartungen zu erfüllen, werden mit der i-Marke, dem bundesweit einheitlichen Qualitätssiegel, Ausstattungs-, Angebots- und Beratungsqualität anhand von 40 Kriterien überprüft. Auch ein unangekündigter Vor-Ort-Besuch gehört dazu. Nur wenn das Ergebnis stimmt, wird das kleine i auf rotem Grund verliehen. Bisher haben 44 Touristinformationen in Sachsen diesen Qualitätsscheck gemeistert. Jetzt zählt auch die Tourist-Information „Bärwalder See“ dazu. Gemeinsam mit Bürgermeister Achim Junker brachte LTV-Präsident Rößler das unverwechselbare, rote Hinweisschild an. Ab sofort klebt es für drei Jahre an dem Gebäude am Boxberger Ufer.

Die i-Marke

Die i-Marke wurde im Jahre 2006 durch den DTV bundesweit eingeführt. Für die Zertifizierung müssen 40 Kriterien in den Kategorien Infrastruktur, Ausstattung, Ausschilderung und Servicestandards zu erfüllt werden. Sie gilt für drei Jahre.



In Deutschland sind rund 705 Touristinformationen mit dem Qualitätssiegel des DTV ausgezeichnet. Unter den neuen Bundesländern belegt Sachsen mit 44 Touristinformationen Platz zwei nach Brandenburg, die mit 70 die meisten mit dem „i“ zertifizierten Informationsstellen haben. Mecklenburg-Vorpommern kann 36, Thüringen 36 und Sachsen-Anhalt 22 ausgezeichnete Informationsstellen vorweisen. Bundesweit liegt Sachsen damit im oberen Mittelfeld.