Heiraten möglich, Kitesurfen noch nicht

Wirtschaftsförderung

Während des Besuchs der Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries und des sächsischen Wirtschaftsministers Martin Dulig am 15. Juni hat die Gemeinde beiden Politikern ein Positions- und Maßnahmenpapier zur Strukturentwicklung mit der Braunkohle mit der Bitte um entsprechende Unterstützung übergeben.

„In den ausführlichen Antworten der Politiker zu den Themenschwerpunkten Breitbandförderung, Förderung von in Privateigentum befindlichen Altstandorten als Industrieflächen zur Entwicklung braunkohleunabhängiger Industrieansiedlungen sowie die gewerbesteuerlichen Auswirkungen der Rückzahlungen der Brennelementesteuer an Vattenfall haben wir mehr oder weniger verwertbare Aussagen zur Kenntnis genommen. Entscheidend wird nunmehr sein, wie unsere Region durch konkrete, durch den Bund initiierte Wirtschaftsförderungsmaßnahmen unterstützt wird. Wir fordern von der Bundespolitik mindestens die hundertprozentige Kompensation der durch die Energiepolitik wegfallenden Industriearbeitsplätze. Besonderes gefördert werden muss die Innovationsförderung für alternative Industriezweige und die Einrichtung einer Sonderwirtschaftszone als Katalysator für schnellstmögliche in- und ausländische Direktinvestitionen in die Infrastruktur innerhalb der Braunkohle-Altstandorte“, heißt es dazu in einer Mitteilung der Gemeinde.

Boxberg als Hochzeitsort

Das Hochzeitsjahr in Boxberg geht schon dem Ende entgegen. Aktuell wurden durch die zwei Standesbeamten 17 von 21 angemeldeten Trauungen durchgeführt, acht davon am Bärwalder See und neun im Kringelsdorfer Standesamt. Vier Trauungen folgen noch. In diesem Jahr gab es keine einzutragende Lebenspartnerschaft. Für Kurzentschlossene sind in den nächsten Monaten sind auch an den Wochenenden noch freie Termine verfügbar, die ersten Buchungen für 2018 liegen schon vor.

Schulbus in Dürrbach

Nach langen Verhandlungen mit der Landkreisverwaltung fährt ab dem Schuljahr 2017/2018 wieder ein Schulbus den Ortsteil Dürrbach direkt an. Die Bushaltestelle im Ort wurde durch Mitarbeiter des Bauhofes wieder auf Vordermann gebracht. Die Sicherheit der Schulkinder wird durch das direkte Anfahren des Ortes mit dem Bus zur Schule und wieder nach Hause stark erhöht.

Schulsozialpädagoge in der Grundschule

Im Rahmen eines Förderprogramms kann ab diesem Schuljahr ein Schulsozialpädagoge, gestellt durch den Schlupfwinkel e.V. aus Weißwasser, in der Grundschule Boxberg eingesetzt werden. Die Gemeinde beteiligt sich mit 20 Prozent an den Einsatzkosten. Über Details der Arbeit werden die Grundschule und der Schlupfwinkel e.V. in der Gemeinderatssitzung im November berichten.

Bärwalder See erfüllt Kriterien

Der Bärwalder See erfüllt die Kriterien eines behindertengerechten EU-Badegewässers. Für mobilitätseingeschränkte Gäste des Sees gibt es an den Uferbereichen Boxberg, Uhyst und Klitten direkte Zugangsmöglichkeiten zu den Badestränden. Die öffentlichen Einrichtungen, z.B. das Tourismusinformationszentrum „Bärwalder See“, das Theater im OHR, der Campingplatz „Sternencamp am Bärwalder See“ und die Inlineskate-Arena am Boxberger Ufer des Bärwalder Sees sind gemäß den geltenden Bauvorschriften barrierefrei errichtet worden. An allen Uferbereichen gibt es ausgezeichnete Behindertenparkplätze und während der Öffnungszeiten der Tourist-Info ein öffentliches Rolli-WC mit Euro-Schlüssel.

Parkscheine überall gültig

Die Gültigkeit von an Automaten gebuchten Parkscheinen bezieht sich innerhalb der gebuchten Zeit ab sofort auf alle öffentlichen Parkplätze am Bärwalder See in der Gemeinde Boxberg. Dieser neue Service soll die in- und ausländischen Gäste dazu motivieren, sich in an einem Tag möglichst viele Sehenswürdigkeiten rund um den größten Binnensee des Freistaates Sachsen anzuschauen.

Kitesurfen?

Aktuell gibt es zur von der Gemeinde im September 2016 beim Verwaltungsgericht Dresden eingereichten Klage auf eine unbefristete Gestattung des Kitesurfens noch keine neuen Informationen. „Wir hoffen auf eine schnelle Entscheidung und auf eine unbefristete Genehmigung des Kitesurfens am Bärwalder See spätestens ab 1. April 2018“, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

In der Gemeinderatssitzung wurden außerdem u.a. Beschlüsse zur Durchführung zur Erstellung eines teilräumigen Verkehrskonzeptes zur Besucherlenkung und Ordnung der Verkehrsströme für den Uferbereich Boxberg, zur Durchführung von Instandsetzungs- und Erneuerungsmaßnahmen von Straßen- und (touristischen) Radverkehrsanlagen und Vergaben von Bauleistungen für das Begegnungszentrum Boxberg gefasst.

Geplante Veranstaltungen