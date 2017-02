Unfallflucht - Zeugen gesucht

Trebendorf. Ein noch unbekannter Autofahrer fuhr in der Zeit von Freitag zu Samstag in Trebendorf auf dem Rohner Weg in eine Grundstückshecke, beschädigte diese und fuhr dann davon. Aufgrund der Spuren am Unfallort wird als Verursacherfahrzeug ein BMW vermutet. Bei diesem entstand vermutlich ein Schaden im Bereich der Fahrzeugfront. Der Schaden am Grundstück beläuft sich auf ca. 300 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeirevieres Weißwasser hat die Ermittlungen zu den genauen Geschehnissen aufgenommen. Da es zu dem Unfallverursacher noch keine Hinweise gibt, richten sich die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort vorerst gegen Unbekannt. Zeugen, die Angaben zum Unfall, Verursacher sowie Verursacherfahrzeug machen oder andere sachdienliche Informationen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz (Telefon 03581 468-100), das Polizeirevier Weißwasser (Telefon 03576 262-224) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.Ein noch unbekannter Autofahrer fuhr in der Zeit von Freitag zu Samstag in Trebendorf auf dem Rohner Weg in eine Grundstückshecke, beschädigte diese und fuhr dann davon. Aufgrund der Spuren am Unfallort wird als Verursacherfahrzeug ein BMW vermutet.…

