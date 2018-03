Die Wassersportsaison rückt näher

Aktuell werden die kommunalen infrastrukturellen Anlagen, unter anderem die Bootsanleger, Toiletten, Parkplätze und das Tourismusinformationszentrum „Bärwalder See“ für die Gäste vorbereitet. Im Zeitraum vom 1. April bis 31.Oktober sollen alle durch die Gemeinde Boxberg betriebenen Anlagen mindestens von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 10 bis 16 Uhr geöffnet sein – bei Bedarf, z.B. während der sächsischen Ferien oder Feiertagen, auch darüber hinaus.

Neue Schwimmstege

Die Gemeinde plant außerdem, die Schwimmsteganlagen Nachzurüsten. Finanziert werden soll das im Rahmen der Braunkohlesanierung. Ein entsprechender Maßnahmenvorschlag wurde Anfang Februar beim Sächsischen Oberbergamt eingereicht. Ziel Maßnahme ist die schnellstmögliche Nachrüstung und Optimierung der in den Jahren 2007/ 2008 erbauten öffentlichen Schwimmsteganlagen am Klittener, Boxberger und Uhyster Ufer. Damit soll weiteren Schäden aufgrund von Wind-, Wellen- und Eiseinwirkungen vorgebeugt werden.

Die LMBV hat die Gemeinde bereits informiert, dass die Kliffbildungen in den Uferbereichen und Badestränden Klitten, Uhyst und Boxberg noch vor Saisonbeginn beseitigt werden. Das betrifft auch die entsprechenden FKK- und Hundestrandbereiche. Auch die Versandungen der öffentlichen Schwimmsteganlagen im Uferbereich Uhyst sollen in diesem Zuge mit beseitigt werden. Die beiden Campingplätze am Bärwalder See starten am 29. März in die neue Saison. Alle Informationen und die Preislisten sind auf den offiziellen Internetseiten zu finden.

Im Bereich des Landschaftsparks Bärwalder See und am Lausitzer Findlingspark Nochten werden in Boxberg bis zum Saisonbeginn neue Informationstafeln im Rahmen des Beschilderungssystems „Lausitzer Seenland“ aufgestellt. Neben den Tafeln wird mittels QR-Code zugleich für eine digitale Schnittstelle gesorgt. So man sich einerseits die Inhalte der Informationstafeln auf Sorbisch, Englisch und Tschechisch anzeigen zu lassen und andererseits detaillierte Informationen, Angebote und Buchungsmöglichkeit zum Bärwalder See, der Gemeinde Boxberg und dem gesamten Lausitzer Seenland erhalten.

Geplante Veranstaltungen rund um den Landschaftspark Bärwalder See