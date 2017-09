Zweitägiges Reitturnier in Kodersdorf

320 Starter haben für das Wochenende gemeldet. Sie treten in insgesamt 16 Prüfungen an. Auf dem Plan stehen einfache Reitwettbewerbe, Dressurprüfungen, Springreitprüfungen und der Führzügelwettbewerb mit Kostüm. Der Turniersamstag steht dabei im Zeichen der Dressurprüfungen, die 7.30 Uhr beginnen, am Sonntag gibt’s ab 8 Uhr die Wettbewerbe im Springen. Auf dem Turnier in Kodersdorf wird auch das Finale der Kreismeisterschaften ausgetragen.

„Wir haben versucht, das Turnier so kinderfreundlich wie möglich zu gestalten. Für die Kids gibt’s von Hüpfburg über Kinderschminken bis Reiten jede Menge Beschäftigungsmöglichkeiten“, erzählt Kristin Kuhn vom PSV Am Geyersberg. Die Diskothek „Powerstation“ sorgt an beiden Tagen für Musik. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

Zeitplan

Samstag

7.30-8.15 Uhr: Reitpferdeprüfung

8.15-9.15 Uhr: Dressurpferdeprüfung Kl. A (DA 3/1)

9.30-10.45 Uhr: Dressurprüfung Kl. E (E7/1)

10.50-12.50 Uhr: Dressurprüfung Kl. A** (A9)

13.05-14.45 Uhr: Dressurprüfung Kl. L* (L6)

14.45-15.45 Uhr: Einfacher Reiterwettbewerb

15.45-16 Uhr: Kreismeisterehrung

16-16.45 Uhr: Führzügelwettbewerb mit Kostüm

16.50 Uhr: Dressurreiterprüfung Kl. L (RL2)

Sonntag

8-8.30 Uhr: Springwettbewerb Kl. E

9-9.35 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. A**

9.50-11.15 Uhr: Punktespringprüfung Kl. A**

11.30-12 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. L

12.30-14 Uhr: Springprüfung Kl. A**

14.15-16 Uhr: Springprüfung Kl. L

16 Uhr: Kreismeisterehrung

16.15-17.15 Uhr: Zeitspringprüfung Kl. L

17.30 Uhr: Springprüfung Kl. M*

Adresse fürs Navigationssystem: Görlitzer Allee 12; 02923 Kodersdorf