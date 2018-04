Zukunft von Bombardier: Alle Standorte bleiben erhalten

Eggerts Ostwind – Vor- oder Zurück?

Sachsen. Der Ereignis liegt nun anderthalb Wochen hinter uns, also können wir wohl Bilanz ziehen und fragen: Haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, am Jetlag, also an der (wie es im guten alten Lexikon heißt) »Störung des Schlaf-Wach-Rhythmus« durch die Umstellung auf die Sommerzeit gelitten? Also an mir habe ich die von diversen Fachleuten bei diversen Fernseh-Gelegenheiten beschriebene Symptome irgendwie beobachtet. Zunächst wurde ich ungeplant kurz vor zwei alter Zeit munter und konnte beobachten, wie die Computeruhr ohne mein Zutun umgestellt wurde. Tja, und dann schlief ich am Sonntag nicht etwa – wie zu erwarten – bis in die Puppen, nein, mein Schlafbedürfnis war umgerechnet eine Stunde früher als sonst befriedigt, was mich, es herrschte schließlich schönes Frühlingswetter, nicht eben ärgerlich stimmte. Soweit also meine Schlaf-Wach-Rhythmus-Störungen. Und ich gebe zu – sie lassen mich nicht in den Chor der engagierten Zeitenwechsel-Gegner einstimmen. In dieser Frage bleibe ich noch weitgehend unentschieden. Wobei: Eigentlich wäre es ganz spannend, bei der bisherigen Regelung zu bleiben. Um beim nächsten Mal wieder gemeinsam das nette Gesellschaftsspiel »Eine Stunde vor oder zurück?« spielen zu können. Ihr Hans Eggert