Wohnen auf Probe in der Görlitzer Altstadt

Abenteuer Donau - per Fahrrad und Kanu

Dresden. Mit Fahrrad samt Anhänger sowie einem faltbaren Kanadier erlebten Barbara Vetter und Vincent Heiland, die Macher der Lichtbildarena in Jena ihr Abenteuer Donau. Neun Monate folgten die 43-Jährige und der 45-Jährige dem Lauf des zweitlängsten Flusses Europas von der Quelle nahe Donaueschingen im Südwesten Baden-Württembergs im Schwarzwald bis zum verzweigten Mündungsdelta am Schwarzen Meer. Fast 2.900 Kilometer waren sie insgesamt unterwegs – in zehn Ländern so in Deutschland, in Österreich, in der Slowakei, in Ungarn, Kroatien, Serbien, Bulgarien, Rumänien, Moldawien und in der Ukraine. Einen Teil radelten sie, den anderen davon schipperten sie mit dem Kanu. Am 23 . Februar berichten die beiden Berufsglobetrotter und Fotojournalisten aus Thüringen im Fahrrad XXL in Dresden-Nickern (neben Kaufpark Nickern) von ihrer Tour und ihren Erlebnissen, von einsamen Donau-Inseln mit einer überwältigenden Flora und Fauna, von barocken Klosteranlagen, rumänischer Zigeunermusik mit Ohrwurm-Garantie und skurrilen Begegnungen mit Menschen an und auf dem Fluss und das Leben im Hinterland, dass sie durch den Fluss kennengelernt haben. 20 Uhr beginnt der Reisevortrag der beiden. (df)Mit Fahrrad samt Anhänger sowie einem faltbaren Kanadier erlebten Barbara Vetter und Vincent Heiland, die Macher der Lichtbildarena in Jena ihr Abenteuer Donau. Neun Monate folgten die 43-Jährige und der 45-Jährige dem Lauf des zweitlängsten Flusses…