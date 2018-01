Wohin geht der Vivaro?

Ende 2016 hatte die Sparkasse gemeinnützige Vereine und Institutionen aufgerufen, sich um einen neuen Transporter zu bewerben. Die Resonanz war groß. Insgesamt gingen 43 kreative Bewerbungen. Damals hatte der Görlitzer Karneval- und Tanzsportverein das Losglück auf seiner Seite. Nun geht die Aktion „Glückspilze on Tour“ in eine neue Runde. Die „Verlierer“ aus dem letzten Jahr können nun doch noch zu Gewinnern werden. Aus den eingegangen Bewerbungen wurden der VfB Zittau, das Jugendshoworchester Görlitz und der Sportverein Grün-Weiß Weißwasser ausgelost. Die Vereine hoffen jetzt auf möglichst viele Stimmen beim Online-Voting, um am Ende zum Glückspilz zu werden.



Abgestimmt werden kann auf der Homepage der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien (www.spk-on.de) sowie auf deren Facebook-Auftritt. Jeder ist aufgefordert, seinem Favoriten seine Stimme zu geben. Das Voting ist bis 30. Januar, 12 Uhr, online. Der Verein, der zu diesem Zeitpunkt die meisten Stimmen erhalten hat, ist der neue Glückspilz und bekommt einen Opel Vivaro Combi übergeben.





Hintergrund

Das PS-Lotteriesparen ist eine Kombination aus Lotterielos und Sparbeitrag. Ein Los kann in der Sparkasse erworben werden. Vom Kaufpreis sind 80 Prozent ein Sparbeitrag, welcher dem Kunden am Ende des Jahres wieder ausgezahlt wird. Mit dem restlichen Betrag nimmt der Kunde an Auslosungen teil. Ein Teil der Einnahmen wird für gemeinnützige Zwecke verwendet, indem die Gesamtsumme als örtlicher Zweckertrag den Sparkassen als zusätzliches Spendengeld zur Verfügung steht.