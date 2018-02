Winterferien im Erlichthof

Es gehört bereits zu einer schönen Tradition, dass die Handwerker der Siedlung zu kreativen Mitmachangeboten in ihre Werkstätten einladen. Auch in der letzten sächsischen Ferienwochen gibt es für die Ferienkinder, deren Eltern und Großeltern wieder spannende und kreative Angebote in den Werkstätten und Einrichtungen der Siedlung. Ob Brezeln aus Teig formen, einen Korb flechten oder Futterringe für Vögel basteln, für jeden Geschmack lässt sich etwas finden. Alle Kinder sind am Dienstagvormittag, 20. Februar, zu „Alles wild“ - Basteln mit Naturmaterial, am Donnerstagvormittag, 22. Februar, in die Steinofenbäckerei zum Backen und am Freitagvormittag, 23. Februar, zum Korbflechten eingeladen. Am Sonnabend, 24. Februar, beginnt um 11 Uhr der diesjährige Start zu einer Vielzahl von ganztägigen Exkursionen „ Auf der Spur der Wölfe ins “Lausitzer Wolfsland“.

Die Angebote im Überblick:

20.02., 10 bis 12 Uhr – „Alles wild“ Basteln mit Naturmaterial in der Information ( 5 €)

22.02., 9 bis 12 Uhr – Kinder backen in der Steinofenbäckerei (7,50 €)

23.02., 10 bis 12 Uhr – Korbflechten für Kinder im Hofladen ( 9,50 €)

24.02., 11 bis 17 Uhr – Exkursion und Vortrag „Auf der Spur der Wölfe“ (20 € u. 10 €)

Weitere Informationen erhält man in der Natur- und Touristinformation (Tel.: 035772/40235) und unter www.erlichthof.de Eine Anmeldung ist zu den Ferienveranstaltungen erforderlich.