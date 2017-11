Wildrahmsuppe, Hecht und Kürbispüree

Zwei Köche aus Löbau sagen Fastfood und Fertiggerichten den Kampf an. Sven Neitsch und Angelo Pietsch vom Löbauer Ratskeller wollen den Besuchern der Oberlausitzer Gesundheitstage zeigen, dass frisch Kochen gar nicht so schwer ist und Spaß macht. Und weil es auch noch gesund ist, wenn man die Zutaten im Essen selbst bestimmt, passt die geplante Kochshow wunderbar ins Konzept der Messe. Denn die widmet sich bei ihrer siebten Ausgabe vor allem den Themen Ernährung und Sport.

Vorspeise

Auf dem Menü stehen an beiden Messetagen drei Gänge. „Wir beginnen mit einer Wildrahmsuppe. Die kann wirklich jeder nachkochen, vom Kind bis zur Großmutter“, sagt Sven Neitsch. Dazu gibt’s Preiselbeerschaum. Eine Vorliebe der Köche. Alle Rezepte wollen die beiden natürlich nicht preisgeben, schließlich sollen die Leute noch zum Essen in den Ratskeller kommen.

Bei der Suppe machen sie aber eine Ausnahme. Das Rezept wird an die Besucher verteilt, so dass man direkt zu Hause beim Nachkochen sein Können testen kann. Damit alle Besucher auch genau verfolgen können, was die beiden Küchenprofis so treiben, wird ein Kamerateam vor Ort sein. Die wichtigen Arbeitsschritte, Handgriffe und Tricks sind daher zusätzlich auf einer Leinwand zu sehen. „Wir zeigen zum Beispiel, wie man einen Fisch filetiert“, sagt Angelo Pietsch. Davor hat manch einer etwas Bammel. Aber da kann der Ratskeller-Koch beruhigen. „Wenn man das einmal gemacht hat, ist es kein Problem mehr. Man muss sich nur trauen.“

Hauptgang

Der Fisch kommt natürlich nicht in die Suppe, er ist Teil des Hauptgangs. Bei dem gibt’s Filet vom Hecht auf Orangengrünkohl. Für alle, die keinen Fisch mögen, landet parallel noch ein Schweinefilet in der Pfanne. „Gesunde Ernährung heißt ja nicht, dass man auf Fleisch verzichten muss“, sagt Sven Neitsch. Wichtig ist für den Löbauer, das man auf nachhaltige Produkte setzt. Der verwendete Hecht wird im Plöner See geangelt, das Schweinefilet stammt vom Lübchiner Strohschwein.

Dessert

Zum Nachtisch steht Foodpairing auf dem Speiseplan. Vereinfacht ausgedrückt geht es bei diesem Trend darum, Lebensmittel mit ähnlichen Aromen zu kombinieren. Dabei entstehen Kompositionen, die manch einer zunächst ungewöhnlich, vielleicht sogar unpassend finden wird. Dass diese ungewöhnlichen Paare aber sehr wohl lecker sind, wollen die beiden Köche mit Püree vom Butternusskürbis mit dunkler Schokolade, Curry und Mandarine beweisen.

Gekocht wird das Drei-Gänge-Menü an beiden Messetagen jeweils live ab 12 Uhr. Bei der Kochshow steht den beiden Köchen Moderator Tibor Eggestein zur Seite. Pro gang sind 45 Minuten eingeplant, um alles genau erklären und zeigen zu können. Natürlich werden auch kostenlose Kostproben verteilt. Zwischen jedem Gang gibt’s eine Stunde Pause, so dass die Besucher Zeit haben, die Aussteller zu besuchen.

Auf den Oberlausitzer Gesundheitstagen präsentieren sich im Messepark Löbau viele Aussteller rund um die Themen Ernährung, Sport, Erholung, Gesundheit und Beauty. Für die passende Musik sorgt unter anderem das Duo Herzblatt.

Geöffnet ist die Messe am 11. und 12. November jeweils von 10 bis 18 Uhr. Weitere Infos gibt's auf der Website der Oberlausitzer Gesundheitstage.