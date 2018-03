Wer kennt den „Easter Bilby“?

Andere Länder, andere Sitten. Während derzeit die Regale der Einkaufsmärkte unter der Last vieler verschiedener Osterhasen-Variationen schier zu bersten drohen, kann man in anderen Ecken dieser Erde auch ganz ungewöhnliche Osterboten entdecken.

In Australien wird seit Jahren dem typischen „Easter Bunny“ ein „Easter Bilby“ zur Seite gestellt. Damit soll auf diese stark bedrohte Tierart hingewiesen und durch den Verkauf von Schokoladenbilbies Geld für einen Erhaltungsfonds gesammelt werden.

Während ihres vergangenen Urlaubes in Tasmanien sind Tierparkdirektor Dr. Sven Hammer und Tierparkkuratorin Catrin Hammer auf die Schokobilbies in den dortigen Geschäften gestoßen, waren von der Artenschutzidee dahinter sofort begeistert und haben ein Pärchen dieser ganz besonderen Schokotiere unversehrt um den halben Globus mit nach Görlitz befördert.

Während ein Exemplar im Tierpark verbleiben wird, möchte der Tierpark das zweite Exemplar jedoch unter Bilby-Interessierten verlosen. Dazu müssen Sie dem Tierpark mitteilen wie der Bilby auf Deutsch heißt.

Mitmachen und gewinnen kann jeder. Einsendungen per Email an: service@tierpark-goerlitz.de oder persönliche Abgabe an der Tierparkkasse. Die Ziehung des Gewinners erfolgt am Gründonnerstag, sodass der graublaue Bilby am Sonntag schon in Ihrem Osternest sitzen könnte.