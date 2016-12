Privat liebt sie es, Wohnung und Haus weihnachtlich zu dekorieren – vor allem aber mag sie eins: Weihnachtliche Düfte. „Mein Opa ist sehr früh gestorben, ich war noch klein. Er schenkte mir aber ein altes, wackeliges Räuchermännchen. Das habe ich heute noch. Und immer wenn ich es duften lasse, ist er wieder in der Nähe“, erzählt Lydia Förster über den Ursprung ihrer Weihnachtsleidenschaft.

Mit ihrer Weihnachtsleidenschaft steckte Lydia Förster schließlich ihren Chef an. Andreas Bergermann steht der Bergermann Floristik GmbH, einem Trockenfloristik-Großhändler, vor. Das Unternehmen beliefert Floristen in ganz Europa mit wertigen Naturmaterialien. „Wir haben ja die ‚Rohzutaten‘ im Haus“, so Andreas Bergermann. Warum also nicht eine neue Sparte hinzufügen? Andreas Bergermann tüftelte und grübelte, probierte und analysierte – und schließlich war der erste Oppacher Räucherzapfen unter der Marke Oppacher Advent geboren“, erinnert sich Lydia Förster, die für die Marke im Unternehmen verantwortlich ist. Mehr als drei Jahre dauerten die Entwicklungsarbeiten.



Zum Räuchern nur die besten Zapfen

„Hierbei hilft uns natürlich unsere Position als Großhändler. Wir haben die besten Naturmaterialien aus Europa und aller Welt hier bei uns. Und für unsere Oppacher Räucherzapfe brauchen wir nur handverlesene, ganz, ganz gerade gewachsene Zapfen“, erklärt Andreas Bergermann. Schwarzkiefer- und Maritima-Zapfen sind es am Ende geworden, die dann so idyllisch den Duft von Weihnachten und Advent in die heimischen Wohnzimmer und Büros bringen. „Ein ideales Geschenk und Mitbringsel, handgefertigt in Oppach in Sachsen und jedes Stück ein Unikat“, schwärmt Lydia Förster.

In diesem Jahr geht das Unternehmen mit den Räucherzapfen an den Start. Die gibt es in natur oder auch weihnachtlich dekoriert in verschiedenen Farben oder mit Glitter. „Wir lieben Weihnachten und möchten den Weihnachtsliebhabern eine Alternative und Ergänzung zum Erzgebirgischen Räuchermännchen anbieten“, so Andreas Bergermann weiter.

Und wenn man das ganze Jahr Weihnachten hat, lässt dann die Dekorationslust nach? „Nein, ganz im Gegenteil. Ich halte immer Ausschau nach tollen Neuheiten, überlege, wie ich unsere Adventstische zu Hause gestalte. Da lasse ich mir immer was einfallen“, schmunzelt Weihnachtsfrau Lydia Förster.



Hintergrund: Oppacher Advent ist eine Marke der Bergermann Floristik GmbH. Das Unternehmen hat sich seit der Gründung vor 16 Jahren zu einem der wenigen deutschen Großhändler für Trockenfloristik entwickelt. Europaweit liefert das Unternehmen, das Andreas und Uwe Bergermann gegründet haben, die Zutaten für wertige Trockenfloristik und Dekoration. Das Unternehmen ist mit einer riesigen Lagerhalle und zwei weiteren Produktionsstätten in Oppach ansässig und beschäftigt

22 Mitarbeiter.

(pm)