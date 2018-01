Wanderauftakt führt zur Babina

Eggerts Ostwind – Arabisch!

Sachsen. Beatrix Amelie Ehrengard Eilika von Storch, geborene Herzogin von Oldenburg, die AfD-Vertreterin des an sich längst in den seichten Gewässern bunter Blätter untergegangenen deutschen Hochadels, hat es wieder einmal in die politischen Nachrichten gebracht. Das gelingt ihr nach eigenen Angaben immer dann, wenn ihre Finger auf der Computertastatur ausrutschen. Nach solchen Rutschern erreichen dann Sprüche die Öffentlichkeit, die Zweifel am abendländischen Bildungsniveau der Dame nähren. Beispielsweise fragte sie einmal, wann endlich eine deutsche Fußball-Nationalmannschaft auflaufe – womit sie offenbar darauf aufmerksam machen wollte, dass in der Jogi-Truppe zu wenige Müllers und Neuers, dafür zu viele Özils und Khediras auftauchen. Jüngst nun sind der guten Beatrix Amelie Ehrengard Eilika wieder die Finger ausgerutscht. Mit Blick auf die Jahresendfeiern warnte sie vor »barbarischen, muslimischen, gruppenvergewaltigenden Männerhorden«. Und als die Kölner Polizei dann auch noch Silvesterverhaltensmaßregeln nicht allein auf Deutsch, Englisch oder Spanisch, sondern auf Arabisch verteilte, verlor die Dame endgültig ihre Cotenance. Arabisch! Es langt schließlich schon, dass uns die arabischen Zahlen aufgedrückt worden sind! Ihr Hans Eggert