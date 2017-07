Vorbereitungsplan der Füchse steht

Sechs finden davon auswärts statt. Zuhause spielt die Mannschaft von Hannu Järvenpää am 11. August gegen die Eisbären (19.30 Uhr) und am 26. oder 27. August gegen den polnischen Erstligisten Naprzód Janów. Die genaue Terminierung erfolgt noch. Außerdem finden auch drei Fußball-Freundschaftsspiele statt. Das erste bereits an diesem Donnerstag beim VfB Weißwasser. Dann folgt am Samstag ein Spiel in Spremberg und nächste Woche Mittwoch eine Partie bei Rot-Weiß Bad Muskau.

Die Spiele in der Übersicht:

11. August, Heimspiel gegen Eisbären Berlin Beginn 19.30 Uhr

18. August, Auswärtsspiel beim HC Klatovy Beginn 18.30 Uhr

20. August, Auswärtsspiel in Prag gegen HC Letci Letnany Beginn 13.30 Uhr

26./27. August, Heimpiel gegen Naprzód Janów Termin noch offen

1. bis 3. September, Einladungsturnier in Ungarn mit zwei Spielen. Spielplan folgt.

8. September, Auswärtsspiel beim EV Landshut Beginn 19.30 Uhr

10. September Auswärtsspiel bei den Selber Wölfe Beginn 18 Uhr

17. September, Saisonstart mit Heimspiel gegen Freiburg Beginn 17 Uhr

Im Vorfeld der Saisonvorbereitung bestreiten die Füchse außerdem auch drei Fußballspiele in der Region.

27. Juli, Spiel beim VfB Weißwasser Beginn 18 Uhr

29. Juli, Spiel beim FSV Spremberg Beginn 17.30 Uhr

2. August, Spiel bei Rot-Weiß Bad Muskau Beginn 18.30 Uhr