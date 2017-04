Viele Chancen für eine Karriere in der Oberlausitz

Gemeinsam mit den Städten Bautzen, Görlitz und Zittau sowie der Initiative „Ab in die Wachstumsregion Dresden“ präsentiert sich die Oberlausitz unter dem Label „Oberlausitz – das VIELECHANCENLAND“ auch in diesem Jahr wieder auf der bonding, initiiert und organisiert durch die Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH (MGO).

Die Oberlausitz bietet viele Chancen. Flache Hierarchien in mittelständischen Unternehmen ermöglichen eine zeitige Übernahme an Verantwortung. Gute Aufstiegsmöglichkeiten sichern jungen Menschen eine vorteilhafte persönliche Entwicklung in verschiedenen Branchen, wie dem Maschinenbau, der Kunststoff- und der Informationstechnik, der Textil- und Ernährungsindustrie oder der Tourismus- und Freizeitwirtschaft.

„Ziel ist, jungen Menschen – den Leistungsträgern von morgen – zu vermitteln, dass in der Oberlausitz zum Beispiel die größte und modernste Molkerei Europas produziert, einer der führenden Hersteller von Reinigungsmitteln in Deutschland in der Region ansässig ist und ein deutschlandweit einzigartiges Bildungszentrum für Kunststofftechnik Fachleute ausbildet“, sagt Christoph Pilz, Leiter Standortprofilierung und -vermarktung bei der MGO.

Der besondere Charme ist die Fülle an Möglichkeiten einer hochwertigen Freizeitgestaltung und Anbindung an kulturelle Zentren wie Dresden, Breslau oder Prag, die der persönlichen Entfaltung kaum Grenzen setzt. Attraktives, bezahlbares Wohnen und die voranschreitende digitale Vernetzung der Region machen die Oberlausitz zu deinem interessanten Lebens- und Arbeitsort.

Und genau dies wird den TU-Studenten und Absolventen in persönlichen Gesprächen auf der Messe gezeigt. Gesprächsgrundlage und Ergebnis intensiver Vorbereitungen ist dabei eine Zusammenstellung von Stellenangeboten Oberlausitzer mittelständischer Unternehmen. Mit dieser Auswahl an Angeboten, dem Hinweisen auf regionale Portale, aber auch einer Fülle an allgemeinen Informationen zur lebens- und liebenswerten Region sollen Neugierigen die vielfältigen Zukunftschancen in der Oberlausitz aufgezeigt und sie an der Region interessiert werden.

Die Oberlausitz präsentiert sich am Stand L 16 im Messezelt am Hörsaalgebäude.

pm