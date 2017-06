Ungewöhnliche Zielgruppe im Blick

Suzuki zu Schrott gefahren und dann abgehauen

Rietschen. Verärgert rief am Freitagabend der Besitzer eines silbernen Suzuki die Polizei. Unbekannte waren auf noch nicht geklärte Art an den Fahrzeugschlüssel gelangt und mit dem Auto vom Parkplatz der Forest Village Ranch in Richtung Rietschen weggefahren. Auf dem Weg verloren sie die Kontrolle über das Gefährt und prallten gegen mehrere Bäume und einen Wildzaun. Sie ließen den Suzuki einfach stehen und flüchteten. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe durch die Bevölkerung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Hergang geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Weißwasser unter 03576-2620, oder auch jeder anderen Dienststelle zu melden.Verärgert rief am Freitagabend der Besitzer eines silbernen Suzuki die Polizei. Unbekannte waren auf noch nicht geklärte Art an den Fahrzeugschlüssel gelangt und mit dem Auto vom Parkplatz der Forest Village Ranch in Richtung Rietschen weggefahren.…

