Unfall mit zwei Schwer- und zwölf Leichtverletzten

Friedrich informiert uns

Tag der Sachsen 2017 - Löbau. Na hallo, ihr Oberlausitzer, habt ihr mal beobachtet, welch riesige Rauchschwaden über Löbau schwabern? Nein, nicht wegen den Feuerchen, auf die die Menschen gern Fleisch drauf legen oder Würstchen… die mein ich nicht. Das Rauchgeschwader kommt daher, weil die Köpfe rauchen!!! Die Sachsentag-Macher sind doch jetzt auf der Zielgeraden – so nennt ihr doch den Weg zum Ziel, stimmt's? Also die planen und planen und geben sich wirklich große Mühe – muss ich schon sagen! An was die alles denken müssen. Nee, ich bin froh, dass ich nur ein Turm bin! Ich gackere zwar mit, aber brauch nichts entscheiden. Weil ich so bekannt bin, soll ich euch nun wieder so eine Info rübertönen! Mach ich doch glatt – also: Ihr Schläfer von Löbau, ihr Einwohner! Denkt dran, dass ihr zum Tag der Sachsen – an dem bewussten Wochenende – nicht einfach mit euren Autos durch das Städtchen düsen könnt! Es gibt innere und äußere Sperrkreise – klingt ja wahnsinnig wichtig – aber das müsst ihr halt wissen. Und wenn ihr in den Bereichen wohnt, dann müsst ihr euch informieren, wo euer Wägelchen parken kann. Wenn ihr jetzt noch keinen richtigen Blick habt auf das alles, dann Leute, nicht verzagen! Extra für all das hat man im Technischen Rathaus in Löbau ein Büro eingerichtet. Dort könnt ihr alles erfahren, ihr könnt auch läuten, na anrufen: 03585/ 450217. Ihr seht, die denken an alles! Und die, die diese Komputters lieben, die können auch in die Technik schauen www.tagdersachsen2017.de/ich-bin-anwohner Ich sage euch, in drei Monaten ist ja schon wieder alles vorbei, aber: Vorfreude ist die schönste Freude! Euer HSJ16, der Info-Friedrich

