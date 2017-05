Tierpark Görlitz-Zgorzelec goes Twitter

Timo Walther wird ein Dresdner Eislöwe

Dresden. Die Dresdner Eislöwen haben Perspektivspieler Timo Walther unter Vertrag genommen. Der 19-Jährige spielte zuletzt in der nordamerikanischen Nachwuchsliga NAHL für die Minnesota Magicians. In der Schüler-Bundesliga war Walther zuvor für den ECC Preußen Juniors Berlin und die Jungadler Mannheim aktiv. Für den letztgenannten Verein spielte der Stürmer auch in der DNL.