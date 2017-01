Taxi überschlägt sich in Kurve - sieben Verletzte

8. Dresdner Neujahrssingen

Dresden. Unter dem Titel „All We Need Is Love" steigt am 6. und 7. Januar, jeweils 20 Uhr, das 8. Dresdner Neujahrssingen im Alten Schlachthof. Die diesjährige Auflage beschäftigt sich mit dem wohl universellsten Thema überhaupt: der Liebe. Nichts benötigt diese Welt – und auch diese Stadt (!) mehr. Und so zelebrieren die Protagonisten einen Reigen aus Songs, der sich mit der Liebe und ihren unvermeidlichen Begleiterscheinungen auseinandersetzt: Verliebtsein, Trauer, Bauchkribbeln, Verlassenwerden, Sex, Schmerz u.v.m.. Live begleitet vom Neujahrs-Show-Orchester werden Dresdner Szene-Haie, Hechte und Guppys aller Couleur ihre Stimmbänder zum Glühen bringen. Nach der Show: Party mit DJ Pauli. Tickets >>HIER<<