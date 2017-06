Stadtwerke und SOWAG laden zum Wasserwerksfest ein

Zittau. „Wenn`s um unser Wasser geht, dann haben wir hier in der Oberlausitz gute Karten" finden die Zittauer Stadtwerke. Überzeugen können Sie sich davon am 1. Juli. Von 14 bis 18 Uhr von laden die Stadtwerke ins Wasserwerk an der Lückendorfer Straße in Eichgraben. Fachleute der Stadtwerke und der SOWAG mbH geben interessierten Besuchern Einblicke rund um das Thema Wasser. Neben Führungen durch die Anlage gibt es Informationen zur Wassergewinnung und -verteilung, zu technischen Gerätschaften aber auch zur Wasserqualität. Und auf die jüngsten Besucher warten zahlreiche Attraktionen, die mit dem nassen Element zu tun haben, so u.a. ein Wasserlabyrinth, eine Wasserspritze, Entenangeln und vieles mehr. Jeder erhält dazu ein kleines Souvenir, welches gleich beim nächsten Badespaß ausprobiert werden kann. Da am gleichen Tag die Ortsfeste in Hartau und Eichgraben stattfinden, können Sie die extra mit dem Gebirgsexpress eingerichteten Shuttleverbindungen nutzen, um das Wasserwerk zu besuchen. Diverse Aushänge an den Haltestellen in Eichgraben, Hartau und am Wasserwerk sowie auf der Internetseite der Stadtwerke informieren über die Abfahrtszeiten. Die Fahrten sind kostenlos.

