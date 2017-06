Spender sorgen für Licht im Lichtbogengässchen

Mit diesem Spendenprojekt erhalten die Bewohner Zittaus und der Region die Möglichkeit, Ring on Feier dieses Jahr aktiv mitzugestalten. Durch die Geldspenden, die in beliebiger Höhe ausfallen können, wird eine besinnliche Lichtinstallation – das Lichtbogengässchen – mit Lichttraversentoren und weiteren Lichtgestaltungselementen an der Weberkirche zwischen dem Friedhof und dem Spielplatz finanziert. Zudem werden Sinnsprüche und kurze Gedichte an der Lichtinstallation befestigt. Wie umfangreich diese Installation ausfallen wird, hängt vom Interesse und der Unterstützung der Bürger ab.

Auf der neuen Homepage www.ringonfeier.de finden sich darüber hinaus weitere Möglichkeiten, sich in die Veranstaltung einzubringen, von der klassischen Spende bis hin zur aktiven Unterstützung. Neben Impressionen der letztjährigen Veranstaltung und vielen Informationen sind dort auch die Gesichter, die hinter Ring on Feier stehen, sowie die Kontaktdaten der arbeitsteilig organisierten Kernteams zu sehen. Dabei bleibt es wichtig zu erwähnen, dass Ring on Feier nur durch die enge Zusammenarbeit mit und Unterstützung von vielen weiteren Helfern gelingen konnte und kann.

Lichtinstallationen unterschiedlichen Umfangs sind neben dem Projekt „Lichtbogengässchen“ an verschiedenen weiteren Standorten geplant. Wer denkt, dass dieses Jahr lediglich dieselben Gebäude in anderen Farben erstrahlen werden, der irrt. Das musikalische und künstlerische Programm soll ebenfalls wieder für jeden Geschmack etwas bieten. Was genau geplant ist, wird Mitte Juli mit Eintreffen der neuen Programmflyer verraten.

Darüber hinaus werden über zwanzig lokale Gastronomen an vierzehn Standorten zum Ring on Feier am 12. August wieder für das leibliche Wohl der Gäste sorgen und dem Ansturm von nah und fern dieses Jahr gut vorbereitet begegnen. Der Anspruch der Veranstalter, regional zu agieren und die Stadt Zittau sowie die Region zu stärken, spiegelt sich dabei selbst im Getränkeangebot wieder. Neben anderen Getränken wird insbesondere wieder das Zittauer Bürgerbräu vertrieben.

Das Spendenprojekt für das Lichtbogengässchen finden Sie auf https://betterplace.org/p55013

Weitere Infos zum Ring on Feier gibt’s auf www.ringonfeier.de