Sommerfest mit Open Air und den Herzbuben

Im Jahr 2015 setzten sich vier Freunde zusammen und erarbeiteten gemeinsam mit der Gemeinde Oppach ein Konzept, um die Jugendveranstaltung zum jährlichen Heimatfest zu erhalten. Daraus ging zum einen die Schallelectronics GbR und zum anderen das erste Taktgefühl Open Air hervor. In diesem Jahr hat die GbR gleich die Organisation des ehemaligen Heimatfestes übernommen und so wird vom 9. bis 11. Juni im Oppacher Freibad das Sommerfest gefeiert. Die Organisatoren wollen damit ein festes Highlight im Veranstaltungskalender etablieren. „Wir sind der Überzeugung, dass wir den Oppachern und den Gästen aus Nah und Fern ein tolles Programm bieten werden. Es ist für alle Interessen etwas dabei und wir möchten unseren schönen Ort dadurch noch bekannter machen. Oppach besitzt durch frühere Veranstaltungen wie das Brunnenfest und die Lage an zwei Bundesstraßen beste Voraussetzungen, dass das Wochenende zu einem echten Highlight werden kann."

Freitag

Starten wird die dreitägige Party am 9. Juni um 19 Uhr. Am Freitag sorgt die Show-Band „Biba und die Butzemänner“ für Stimmung, die manch einer aus der Kabel 1-Show „Deutschlands beste Partyband“ kennen dürfte.

Samstag

Am 10. Juni steht das Taktgefühl Open Air an. Ab 19 Uhr (Einlass: 18 Uhr) gibt’s auf zwei Floors Musik von Milk & Sugar, Madstep, DJ Bekz, DJ Fast, Funkystar, MrORANGE, Beachboys und Blondee. Letzterer ist seit 2005 fester Bestandteil der deutschen Deep-House-Szene. Ob als DJ, Produzent oder Remixer – der gebürtige Potsdamer begeistert bereits seit über zehn Jahren mit seinen DJ-Sets und eigenen House-Produktionen. Dabei beweist Blondee nicht nur Fingerspitzengefühl beim Transfer alter Klassiker in das Hier und Jetzt, sondern auch bei der Produktion neuer elektronischer Musik. Disco und Deep-House-Perlen werden mit akustischen Gitarren-Licks und organischen Drum-Mustern angereichert, subtil gewählte Vocal-Parts sorgen für das gewisse Gefühl und werden durch treibende Club-Arrangements abgerundet.

Sonntag

Der 11. Juni steht beim Oppacher Sommerfest im Zeichen der Familie. Ab 13 Uhr gibt’s jede Menge Programm für Jung und Alt. Zur Moderation und Musik von DJ Herr Voragend werden unter anderem die Kita Pfiffikus, der Schulchor der Grundschule, die Clownsshow Heavens Magic und die Oberlausitzer Artistikshow auf der Bühne zu sehen sein. Daneben gibt’s Kinderschminken, Gemüseschnitzen, Funballz, Hüpfburg und Rodeoreiten. Für Musik sorgen die Mährischen Vagabunden und, als Highlight am Sonntag, die Wildecker Herzbuben.

Tickets gibt’s an folgenden Vorverkaufsstellen:

Bestellshop Hölzel (Oppach) – 035872/32425

GO Tankstelle (Oppach) – 035872/32998

Jeans Point 32 (Löbau) – 03583/403770

HIT Bikes (Schirgiswalde) – 03592/544761

Tabakbörse (Spreequelle Neugersdorf) – 03586/789215

SZ Treffpunkt Lauengraben (Bautzen) – 03591/49505020

Online unter: www.schallelectronics.de