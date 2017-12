Schwarzfahrer zeigt sich uneinsichtig

Görlitz. Ein 25-Jähriger hat es in der Nacht zu Montag in Klingewalde mit den Gesetzen nicht so genau genommen. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf kontrollierte am Sonntagabend einen Opel und dessen Fahrer auf der Robert-Bosch-Straße. Der Mann hatte keinen Führerschein und an dem Auto waren Kennzeichen, die nicht zu dem Opel gehörten und zudem entstempelt waren. Eine Streife des örtlichen Reviers untersagte dem Beschuldigten die Weiterfahrt, behielt den Zündschlüssel ein und leitete Strafverfahren zu dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie der „Schwarzfahrt“ ein. Als die Beamten wenig später erneut nach dem Rechten sahen, war der 25-Jährige gerade dabei, andere Kennzeichen an den Opel zu schrauben. Die Tafeln hatte er zuvor an einem in der Nähe parkenden Auto gestohlen. Wie sich herausstellte, war der Dieb noch im Besitz eines zweiten Zündschlüssels für seinen Opel. Auch diesen stellten die Beamten sicher und leiteten ein weiteres Strafverfahren ein. Die Kriminalpolizei führt in allen Fällen die weiteren Ermittlungen.Ein 25-Jähriger hat es in der Nacht zu Montag in Klingewalde mit den Gesetzen nicht so genau genommen. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf kontrollierte am Sonntagabend einen Opel und dessen Fahrer auf der Robert-Bosch-Straße. Der…

weiterlesen