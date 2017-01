Schneepflug rutscht in Graben - Aufwändige Bergung

Nur wer nichts macht, macht nichts falsch: Untätigkeit kann man dem Winterdienst wahrlich derzeit in Sachsen nicht vorwerfen und da geht unweigerlich auch mal etwas schief. Während die Frauen und Männer mit den schweren Lastwagen Tag und Nacht unterwegs sind, um die Straßen frei von Schnee und Eis zu halten, passierte am Sonntagabend ein kleiner Zwischenfall.

Zwei Schneepflüge waren gegen 20 Uhr gemeinsam auf der Verbindungsstraße zwischen Nechen und Kittlitz bei Löbau unterwegs, als plötzlich einer der beiden 18-Tonnen-Schwergewichte auf der völlig verschneiten Fahrbahn ins Rutschen kam und im rechten Straßengraben landete. Zum Glück kippte der Winterdienst-Lkw dabei nicht um und der Fahrer konnte unverletzt aus seiner Fahrerkabine klettern. Komplizierter dagegen gestaltete sich die Bergung des Fahrzeugs. Ein Spezialbergungs-Lkw und ein Autokran mussten das Schwergewicht aus dem Graben zurück auf die feste Fahrbahn ziehen. Dies dauerte bis in die späten Abendstunden.

(lausitznews)