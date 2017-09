Reinert Logisitcs setzt auf Doppelspitze

Die genaue Gliederung der Aufgabenbereiche wird die zweiköpfige Geschäftsführung in den kommenden Wochen bekanntgeben. Das Lausitzer Unternehmen hält weiterhin an seinen Kerngeschäften fest, jedoch mit dem Ziel, diese auszubauen, um sich „in Zukunft noch effizienter und leistungsfähiger aufzustellen“, wie es in einer Mitteilung heißt. Dabei soll der Fokus der strategischen Ausrichtung auf Prozessoptimierung und Digitalisierung liegen.

„Ich freue mich sehr, Stephan Opel an meiner Seite in der Geschäftsführung bei Reinert Logistics begrüßen zu können und bin gespannt auf die Zusammenarbeit. Nach vielen Jahren als Einzelkämpfer an der Spitze der Firma beginnt für mich, wie auch für alle Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner eine neue Zeitrechnung. In einem Unternehmen unserer Größenordnung braucht es eine starke strategische Steuerung und intensive Führung, um alle Potentiale voll zu nutzen. Diesen Anspruch zu erfüllen ist jetzt unsere gemeinsame Aufgabe“, erläutert René Reinert, Inhaber von Reinert Logistics GmbH & Co. KG.

Auch beim Thema „Fahrer/innen“ sind sich beide einig, hier müsse es noch mehr Bemühungen geben, um der Marktsituation und den Entwicklungen des demografischen Wandels entgegenzutreten. Rahmenbedingungen, wie Verbindlichkeit, Planbarkeit und Hometime sowie Vergütungssystem und Prämien müssen überdacht und angefasst werden. Dabei spiele die Motivation und die individuelle Betreuung die größte Rolle in Sachen Mitarbeiterbindung.

„Die Themen Digitalisierung, Prozess-Sicherheit sowie die Rekrutierung und Implementierung von Top-Mitarbeitern in allen Bereichen werden zukünftig entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit am Markt sein. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Herrn Reinert und die gemeinsame Ausrichtung des Unternehmens in Richtung Zukunft“, teilt Stephan Opel mit.

Das Unternehmen

Reinert Logistics ist ein europaweit agierendes, mittelständisches Transport- und Logistikunternehmen mit einem deutschlandweiten Standort-Netzwerk und aktuell mehr als 1250 Mitarbeitern, davon über 1000 Kraftfahrer, ca. 180 Angestellte und 25 Auszubildende in verschiedenen Berufen. Der Fuhrpark umfasst derzeit über 750 Fahrzeuge auf dem neuesten Stand der Technik mit entsprechenden Aufliegern, Anhängern, Kranen und Staplern sowie umfangreichen Sicherheits- und Fahrerassistenzsystemen und Sonderausstattungen.