Playdowns: Wer holt sich Spiel 2

Wer wird sich den Sieg im wichtigen zweiten Spiel holen? Die Franken werden definitiv alles daran setzen, die Serie auszugleichen. Und das Spiel in Weißwasser hat gezeigt, dass sich die Füchse keine Schwächen leisten dürfen. Der knappe 4:3 Erfolg war zwar Alles in Allem verdient, dennoch ließen sie den Tigers zu viele Chancen. Das soll im ersten Spiel in Bayreuth anders werden. Mit Konzentration und dem Selbstvertrauen in das eigene Können, soll der zweite Sieg der Serie her. Dass es die Füchse können, haben sie in den letzten Hauptrundenspielen mehrmals bewiesen. Auch beim letzten Auftritt in Bayreuth gingen die Füchse als Sieger vom Eis. Das Ergebnis mit 1:2 war zwar auch sehr knapp, aber es sollte Motivation für einen erneuten Erfolg im Frankenland sein. Und so ein 2:0 Vorsprung in der Serie gibt Sicherheit für die weiteren Begegnungen.

Viele Fans werden die Weißwasseraner unterstützen, denn zwei Fanbusse, die in gemeinsamer Initiative der Fanszene und des EHC organisiert wurden, sind am Freitag nach Bayreuth ins Städtische Kunsteisstadion, den "Tigerkäfig", unterwegs.

Bereits am Sonntag um 17 Uhr kommt es in der Eisarena Weißwasser zum dritten Aufeinandertreffen beider Mannschaften.