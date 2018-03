Playdowns: Füchse mit Heimvorteil

Nachdem die Lausitzer Füchse in der Vorsaison die Playoffs erreicht haben, spielen sie in diesem Jahr gegen den Abstieg. Vom Papier her gehen die Füchse als Favorit in diese "Best of Seven"-Serie. Sie konnten die letzten fünf Spiele der Hauptrunde für sich entscheiden, so dass man als Elfter nur knapp die Teilnahme an den Pre-Playoffs verpasste. Auch gegen den Playdown-Gegner, die Tigers aus Bayreuth, konnte man drei der vier Begegnungen in der Hauptrunde gewinnen. Das kann ein Vorteil für die entscheidenden Begegnungen um den Klassenerhalt auf Seiten der Lausitzer sein.

Aber die Karten werden nun neu gemischt und es gilt, sich gleich im ersten Match mit vollster Konzentration und den Fans im Rücken, eine gute Ausgangsposition für die weiteren Spiele um den Klassenerhalt zu erspielen.

Zum ersten Auswärtsspiel am Freitag werden dann Fanbusse, die von der Fanszene, mit Unterstützung des Vereins organisiert wurden, nach Bayreuth unterwegs sein, um unsere Mannschaft auch auswärts bei der "Mission Klassenerhalt" zu unterstützen.

Die weiteren Spieltermine:

Freitag, 16. März, 20 Uhr Bayreuth Tigers - Lausitzer Füchse (Fanbusse)

Sonntag, 18. März, 17 Uhr Lausitzer Füchse - Bayreuth Tigers

Dienstag, 20. März, 20 Uhr Bayreuth Tigers - Lausitzer Füchse (Fanbusse)

Freitag, 23. März, 19.30 Uhr Lausitzer Füchse - Bayreuth Tigers

Sonntag, 25. März, 16 Uhr Bayreuth Tigers - Lausitzer Füchse

Dienstag, 27. März, 19.30 Uhr Lausitzer Füchse - Bayreuth Tigers