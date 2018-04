„Oberlausitzer Erklärung“ gegen Neonazi-Festival

Feierliche Eröffnung der MVZ-Praxen

Zittau. Am 11. April in der Zeit von 14 bis 17 Uhr öffnen sich die beiden Praxen des Medizinischen Versorgungszentrums Zittau, und zwar die Praxis für Kinder- und Jugendmedizin (unter Leitung von Dr. Romy Gutsche und Dr. Angela Oertner) sowie Frauenheilkunde (unter Leitung von MUDr. Ivo Petr), zu einem Tag der offenen Tür. Seit Beginn dieses Jahres befinden sich nun die Entbindungsklinik, die Neugeborenenstation mit Intensivbereich, die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, die Kinderfunktionsabteilung, eine Kinderarztpraxis und eine Praxis für Frauenheilkunde unter einem Dach im Haus 1 an der Görlitzer Straße in Zittau. Mit der Fertigstellung des Mutter-Kind-Zentrums gehen stationäre und ambulante Behandlung Hand in Hand. Mit einem kleinen Rahmenprogramm, das die Auszubildenden gestalten, wird auch für die kleinen Patienten der Besuch zu einem Erlebnis. Hintergrundinfos Das Medizinische Versorgungszentrum Zittau ist ein Unternehmen im Gesundheitszentrum des Landkreises Görlitz, das mit zwei Krankenhäusern an den drei Standorten Weißwasser, Ebersbach-Neugersdorf und Zittau sowie den zugehörigen Servicegesellschaften und einer Verwaltungsgesellschaft, der MGLG, einen Unternehmensverbund bilden. Die räumliche Nähe der beiden MVZ-Praxen auf dem Gelände des Klinikums Oberlausitzer Bergland in Zittau bietet für die Patienten viele Vorteile. Wer mit seinem kranken Kind Hilfe sucht, wünscht sich eine gute und altersgerechte Behandlung. Die beiden Kinderärztinnen sind spezialisiert auf Allergologie, Asthma und andere Lungenkrankheiten sowie Magen-Darm-Erkrankungen, und bieten dazu eigene Sprechstunden an. Die Kinderstation unter Leitung von Chefärztin MUDr. Heike Reck kann an diesem Tage auf Wunsch mit besichtigt werden. Die Praxis für Frauenheilkunde profitiert ebenfalls von der günstigen Lage: Im gleichen Gebäude ist die stationäre Frauenheilkunde unter Leitung von Chefarzt Dr. M. Mengel untergebracht. MUDr. Ivo Petr ist spezialisiert auf künstliche Befruchtung; er hat das Klinikum seinerzeit über die Arbeit am Standort Ebersbach kennengelernt.