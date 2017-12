Niemand soll Heiligabend allein sein

Die Idee entstand Anfang der 90er. Das las Pastor Udo Knöfel einen Artikel, in dem Stand, dass die Suizidgefahr an Heiligabend am größten ist. An einem Tag, an dem viele Menschen gemeinsam mit der Familie beschauliche Stunden verbringen, fühlen sich die, die alleine sind, eben oft besonders einsam. Also organisierte die Evangelische Freikirche Sohland eine Weihnachtsfeier für einsame Menschen. „Wir wollen nicht nur von Liebe reden, wir wollen sie leben“, sagt Udo Knöfel.

Freier Eintritt, freie Kost

Und so kommen auch in diesem Jahr am 24. Dezember viele Menschen zusammen, um gemeinsam das Weihnachten zu feiern. „Ungefähr 60 Mitglieder aus unserer Kirchgemeinde sind mit ihren Familien am Heiligabend dabei“, erzählt Knöfel. Und die stellen einiges auf die Beine. Für die Besucher gibt’s bei freiem Eintritt auch kostenfrei Kaffee, Kuchen und Abendbrot. Für Unterhaltung sorgen beispielsweise ein Krippenspiel, gemeinsames Weihnachtsliedersingen und der Besuch des Weihnachtsmanns.

Sonderbus fährt hin und zurück

Außerdem hat die Kirchgemeinde auch Päckchen gepackt, so dass die Besucher auch ein Geschenk erhalten. Ohne tatkräftige Unterstützung wäre die Feier natürlich nicht zu stemmen. Die Geschenke wurden gespendet, das Essen sponsern über 50 Bäcker und Fleischer aus der Region. »Was vom Buffet übrig bleibt, packen wir zusammen und geben es den Menschen mit«, so Knöfel.

Und auch ein Busunternehmen greift der Kirchgemeinde seit Jahren unter die Arme. Ein kostenloser Sonderbus holt all diejenigen, die nicht selbst anreisen können, ab und fährt sie am Abend auch wieder zurück. Und wer selbst die Bushaltestelle nicht erreichen kann, kann die Kirchgemeinde unter 035936/37286 anrufen. Dann wird nach einer Möglichkeit gesucht, denjenigen von zu Hause abzuholen.

Gefeiert wird am 24. Dezember in der Turn- und Festhalle in Neusalza-Spremberg, Schulstraße 16

Einlass: 14.30 Uhr

Beginn: 15 Uhr

Ende: gegen 21 Uhr

Die Haltestellen des Sonderbusses

13.40 Uhr – Löbau Nordstraße

13.50 Uhr – Löbau Bahnhof

14.05 Uhr – Löbau Teichpromenade

14.10 Uhr – Löbau Lausitzer Granit

14.30 Uhr – Ebersbach Oberland

14.40 Uhr – Ebersbach Bleichstraße

14.45 Uhr – Friedersdorf Oberkretscham