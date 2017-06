Neuigkeiten von den Lausitzer Füchsen

Allrounder kommt von Ligakonkurrent Heilbronn

Mit Steven Bär haben die Lausitzer Füchse den fünfzehnten Spieler für die kommende Saison unter Vertrag genommen. Der 25-Jährige war zuletzt vier Jahre für Heilbronn im Einsatz. In der abgelaufenen Spielzeit hatte Bär zwar einen Vertrag beim DEL-Team Bremerhaven, er spielte aber die komplette Saison für die Falken. In 56 Partien kam Bär auf drei Tore und sieben Vorlagen. Der gebürtige Mannheimer lief auch schon im Trikot der U18 und der U20 Nationalmannschaft auf.

„Steven ist ein harter Arbeiter, der schnörkelloses Eishockey spielt. Er ist zudem ein Allrounder, der in der Abwehr und im Sturm eingesetzt werden kann. Das macht uns im Spiel flexibler", sagt Füchse-Trainer Hannu Järvenpää.

„Nach vier Jahren in Heilbronn wollte ich gern den nächsten Schritt in meiner Entwicklung gehen und habe eine neue Herausforderung gesucht. Ich habe über die Füchse nur positive Dinge gehört und freue mich schon darauf, Anfang August mit meiner Freundin nach Weißwasser zu kommen", so Neuzugang Steven Bär.

Nachwuchs und Profis präsentieren sich am Samstag

Kann man im Sommer unter freiem Himmel Schlittschuhfahren? Der Eissport Weißwasser und die Lausitzer Füchse machen das möglich. Am Wochenende findet in Weißwasser das große Stadtfest statt und auch die Füchse sind dabei. Am Samstag wird an der Ecke Dr.-Altmann-Straße/Karl-Marx-Straße eine 24x10 Meter große Kunsteisfläche aufgebaut. Auf dieser können ab elf Uhr große und kleine Weißwasseraner Schlittschuh laufen. Der ESW ist mit einem Stand an der Fläche präsent. Dort besteht die Möglichkeit, Schlittschuhe auszuleihen. Besucher können aber auch mit eigenen Schlittschuhen auf die Kunsteisfläche gehen.

Ab 16 Uhr gibt es zudem eine kleine Autogrammstunde mit einigen Spielern der Lausitzer Füchse.

Am Sonntag geht dann im Tierpark die große Fahrrad-Aktion zu Ende, die die Lausitzer Füchse in den letzten vier Monaten unterstützt haben. Für sozialschwache Familien wurden fast 200 Räder gesammelt und mit Hilfe von Partnern und Sponsoren aufgearbeitet. Ab elf Uhr können auf der Bühne, im hinteren Bereich des Weißwasseraner Tierparks, die Räder von bedürftigen Familien abgeholt werden. Auch der Fuchs wird am Sonntag dabei sein und bei der Übergabe der ersten Räder helfen.

Offiziell eröffnet wird das Stadtfest von Weißwasser am Freitag um 19 Uhr.