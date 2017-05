Neuigkeiten von den Lausitzer Füchsen

Erste Reservierungsphase läuft am Mittwoch aus / Bereits über 600 Bestellungen

Noch bis Mittwoch (31. Mai) läuft die erste Reservierungsphase für die Füchse-Dauerkarten in der Saison 2017/18. Bis zu diesem Termin können sich Dauerkartenbesitzer aus der alten Saison, ihren Platz auch für die neue Spielzeit sichern. Ab 1. Juni gehen alle nicht reservierten Plätze in den freien Verkauf. Dann beginnt die zweite Reservierungsphase. In dieser können sich Neusteller ihren Wunschplatz für die anstehende Saison sichern.

Eine Information über freie Plätze gibt es in der Füchse-Geschäftsstelle (Weißwasser, Straße der Kraftwerker 11 oder telefonisch unter 03576-4049900).

Der Verkauf der neuen Dauerkarten erfolgt höchstwahrscheinlich am Anfang August. Eine genaue Information wird noch erfolgen.

Aktuell liegen den Lausitzer Füchsen 606 verbindliche Reservierungen für die kommende Spielzeit vor.

Füchse treffen am 11. August auf Berlin

Im Rahmen der Saisonvorbereitung spielen die Füchse am 11. August gegen den mehrfachen DEL-Meister Eisbären Berlin. Die Partie beginnt um 19.30 Uhr.

Berlin ist seit dem letzten Jahr Kooperationspartner der Füchse. Mehrere junge Talente bekamen in der abgelaufenen Spielzeit die Chance, sowohl in der DEL, als auch in der DEL2 Wettkampfpraxis zu sammeln. Diese Kooperation läuft auch in der Saison 2017/18 weiter.

Am 11. August werden die Füchse auch ihr neues Team vorstellen. Einzelheiten dazu folgen in den kommenden Wochen. Der Ticketverkauf wird im Juli starten. Stehplatzkarten sind dann für 13 Euro zu haben, Sitzplätze kosten ab 17 Euro. Auch dazu folgen noch weitere Informationen.

Fest steht aber, dass das Freundschaftsspiel gegen die Eisbären das einzige Heimspiel in der Vorbereitung sein wird.

Der Trainingsstart bei den Lausitzer Füchsen erfolgt am 1. August. (pm)