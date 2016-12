Neues aus Sachsnitz

Kleintransporter in Flammen

Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Dienstagmittag geriet ein VW Kleintransporter auf einem Grundstück am Siedlerweg in Tharandt, OT Fördergersdorf, in Brand. In der Folge wurde auch ein angrenzender Schuppen in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden nicht verletzt. Abschließende Schadensangaben liegen noch nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ml)

weiterlesen