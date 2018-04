Neue Runde für das Begrüßungspaket

„Never change a winning team“ Diesen englischen Leitspruch machen sich die drei Initiatoren des Begrüßungspakets für Neugörlitzer zunutze und verlängern die beliebte Aktion um weitere zwei Jahre. Bis zum 31. Dezember 2019 können Menschen, die von auswärts neu nach Görlitz ziehen, das Paket mit vielen Angeboten rund um die Stadt nutzen. Und wer bereits in den ersten Wochen dieses Jahres einen entsprechenden Mietvertrag unterschrieben hat, kommt auch rückwirkend in den Genuss der bunten Geschenke.

Die KommWohnen Service GmbH, die Stadtwerke Görlitz AG (SWG) und die Verkehrsgesellschaft Görlitz (VGG) als die drei großen Initiatoren haben für die Neuauflage auch fast alle bisherigen Partner gewonnen – und noch ein paar weitere. Insgesamt steuern 19 Unternehmen, Vereine oder Institutionen ein Willkommensbonbon bei.

KommWohnen erlässt Neugörlitzern bei Abschluss eines Mietvertrags über mindestens 18 Monate zwei Kaltmieten und sponsert darüber hinaus in der Umzugsphase zwei Übernachtungen für zwei Personen in der Alten Herberge/„Villa Ephraim“. Die SWG geben eine Gutschrift über einen durchschnittlichen Monatsverbrauch für Strom und dazu einen 20-Euro-Gutschein für das Restaurant „Vierradenmühle“. Und die VGG gewähren für drei Monate freie Fahrt mit Bus und Bahn.

„Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern mit dem Begrüßungspaket für Neugörlitzer in eine weitere Verlängerungsrunde gehen können“, so Matthias Block, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Görlitz. „Jede Maßnahme, die gut für unsere Stadt ist, ist von großer Bedeutung. Denn am Ende profitieren nicht nur die Neu-Görlitzer davon, sondern wir alle. Von einer belebten Stadt. Von einem wohnenswerten Görlitz.“

Das Interesse an der Stadt Görlitz wächst seit Jahren. Seit dem Start der Aktion „Begrüßungspaket für Neugörlitzer“ im November 2012 schloss die KommWohnen Service GmbH (anfangs noch als WBG Wohnungsbaugesellschaft Görlitz) über 900 Mietverträge mit Menschen von außerhalb ab, die nach Görlitz zogen. Demnach ergibt sich bei einer durchschnittlichen Haushaltsgröße von zwei Personen ein Zuwachs von rund 1800 Menschen. Davon nahmen 424 Haushalte den Willkommensgruß in Anspruch.

Dass nicht alle Neugörlitzer in den Genuss des umfangreichen Begrüßungspakets kommen, hat verschiedene Gründe. „Manche Zuzügler wollen sich nicht sofort für 18 Monate an eine Wohnung binden und verzichteten daher auf das Begrüßungspaket“, sagt KommWohnen-Geschäftsführer Arne Myckert.

Das sind die Partner mit ihren jeweiligen Angeboten im Einzelnen:

Jörg Amsler

Bei Jörg Amsler, Vermieter der Landeskronstraße 49, gibt es für Neugörlitzer einen Erlass von zwei Kaltmieten und in der Umzugsphase zwei Übernachtungen für zwei Personen in der Alten Herberge der KommWohnen Service GmbH. „Der wichtigste Grund für meine Teilnahme am Paket ist, dass ich denke, dass man gemeinsam mehr erreichen kann“, sagt Jörg Amsler. „Der Blick von KommWohnen über die Stadtgrenze und auch über Sachsen hinaus gefällt mir.“ Insbesondere hier würde ein gemeinsamer Blick weitere Perspektiven eröffnen und gemeinsames Handeln zu weiteren Erfolgen führen.

Arbeiter-Samariter-Bund Görlitz (ASB)

Zuzügler erhalten vom ASB eine kostenlose Erste-Hilfe-Grundausbildung. Somit hat jeder Nutzer des Begrüßungspakets die Möglichkeit, die lebensnotwendige Erste Hilfe zu erlernen bzw. aufzufrischen. „Denn die meisten Unfälle passieren im Haushalt“, sagt Henri Burkhardt, Betriebsleiter Verbandsarbeit beim ASB Görlitz.

Conti-Windemuth Immobilien

Neugörlitzer, die bei Conti-Windemuth Immobilien mieten, bekommen über das Begrüßungspaket zwei Kaltmieten erlassen sowie zwei Übernachtungen für zwei Personen in der Alten Herberge während der Umzugsphase nach Görlitz. „Das Görlitzer Begrüßungspaket ist eine tolle Sache, um auf Menschen zuzugehen, die nach Görlitz ziehen möchten“, sagt Heinz-R. Conti-Windemuth. „Es geht auf die Interessen der Mietinteressenten ein, welche neugierig auf unsere schöne Stadt werden sollen.“ Es zeige, dass es am Görlitzer Wohnungsmarkt Akteure gibt, die zusammenarbeiten können und gemeinsam die Stadt voranbringen wollen.

Familienbüro Görlitz

Neben einem Görlitz-Malbuch erhalten Neugörlitzer vom Familienbüro einen Kinderstadtplan, der direkt mit Kindern konzipiert wurde und neben Anlaufpunkten für Familien auch die besten Plätze zum Entenfüttern und die schönsten Spielplätze enthält. Und es gibt für Neugörlitzer obendrauf noch einen Coupon für ein Beratungsgespräch. „Da wir sowieso oft einer der ersten Anlaufpunkte für Neugörlitzer sind, wollen wir mit dem Coupon noch mehr darauf aufmerksam machen, dass wir bei unseren Beratungen ein ganz breites Themenspektrum haben“, sagt Steffen Müller vom Familienbüro.

Fit INN Görlitz

Damit Neugörlitzer topfit in den neuen Lebensabschnitt starten, ist auch das Fitnessstudio Fit Inn Görlitz beim Paket dabei. Es gibt einen Sieben-Tage-Fitnessgutschein inklusive Trainings- sowie Ernährungsberatung und Körperfettmessung mitsamt Analyse. „Da sich die Fitnessbranche stets weiterentwickelt und in den Köpfen vieler Menschen ist, wollten auch wir unseren Teil zu dem Projekt beitragen“, sagt David Scholz von Fit Inn. „Unser Gutschein soll dazu beitragen, dass Neuankömmlinge die Chance haben, sofort Fuß zu fassen, sportlich aktiv zu werden als auch sofort soziale Kontakte knüpfen zu können.“ Damit seien in den vergangenen Jahren schon einige Neugörlitzer begeistert worden. Wer sich nach dem Kennenlernen für eine einjährige Mitgliedschaft entscheidet, bekommt einen Monatsbeitrag und die Aufnahmegebühr erlassen.

Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz

Görlitz bietet für eine Stadt dieser Größe sehr große kulturelle Vielfalt. Um das Theater, das oft die „kleine Semperoper“ genannt wird, kennenzulernen, steckt ein halbes PremierenAbonnement im Begrüßungspaket. Das heißt, Neugörlitzer erhalten Tickets für fünf Premieren in Form eines Gutscheins.

Landskron Braumanufaktur

Um auch im kulinarischen Görlitz anzukommen, erhalten Neugörlitzer bei Landskron vier Flaschen ihrer Wahl aus dem Getränkesortiment der Brauerei sowie zwei Gläser. „Als regional fest verwurzeltes Unternehmen freut sich die Landskron Braumanufaktur auf die Neuankömmlinge, die in unserem schönen Görlitz eine neue Heimat gefunden haben“, sagt Andreas Kolley von der Braumanufaktur. „Wir begrüßen sie auf das Herzlichste und freuen uns auf viele Begegnungen.“

Mayer Immobilien

Mayer Immobilien ist nun seit fast einem Jahr Partner vom Begrüßungspaket, allerdings hält sich der Zuzug im Bestand des Unternehmens derzeit noch in Grenzen. „Wir haben viele langjährige Bestandsmieter und viele ehemalige Mieter, welche wieder zu uns zurückkommen“, sagt Christoph Kurz von Mayer Immobilien. „Nichtsdestotrotz konnten wir bereits einen Monat nach unserem Beitritt das erste Begrüßungspaket an eine Mutter mit ihrem Kind überreichen. Sie zog aus familiären Gründen nach Görlitz und hat das Begrüßungspaket als kleine ,Startunterstützung‘ dankend angenommen.“ Auch werden die Mitarbeiter demnächst ein Begrüßungspaket an ein älteres Ehepaar geben, welches auf Wunsch der bereits hier lebenden Tochter herzieht. „Gerade die Senioren freuen sich immer sehr über solche Aufmerksamkeiten.“ Dies bestätige dem Team von Mayer Immobilien immer wieder, dass es mit dem Beitritt zum Begrüßungspaket alles richtig gemacht habe und das Geschenk aus dem Erlass zweier Kaltmieten und zwei Übernachtungen für zwei Personen in der Alten Herberge während der Umzugsphase passt. „Schließlich haben die Vermieter in Görlitz ein gemeinsames Problem, nämlich den Wegzug der überwiegend jungen Bevölkerung“, so Christoph Kurz. „Mithilfe des Begrüßungspakets hoffen wir, weitere Interessenten auf Görlitz aufmerksam machen zu können. Daher freuen wir uns, weiterhin Teil dieser Aktion zu sein.“

Oberlausitzer Kreissportbund

Vom Oberlausitzer Kreissportbund steckt natürlich ganz viel Sport im Begrüßungspaket. Für Neugörlitzer gibt es die kostenlose Mitgliedschaft im Sportverein für einen Monat – und das für bis zu drei verschiedene Vereine. So lassen sich nicht nur Sportarten und Vereine testen, sondern vielleicht auch an Vorhandenes anknüpfen. „Viele Neugörlitzer sind im mittleren Alter und waren in ihrer alten Heimat als Übungsleiter aktiv“, sagt Luisa Wittig vom Kreissportbund, die persönlich eine ähnliche Erfahrung hat. „Es ist doch klasse, wenn sie hier an ihr altes Hobby anknüpfen können.“ Und den Görlitzer Vereinen, die alle am Mangel von ehrenamtlichen Übungsleitern leiden, helfe es zudem.

Otto Immobilien

Vom Immobilienbüro Otto Immobilien liegen der Erlass von zwei Kaltmieten sowie zwei Übernachtungen für zwei Personen in der Alten Herberge für die Umzugsphase im Begrüßungspaket. Auch Otto Immobilien gehört zu den langjährigen Partnern der Aktion.

Ritter & Gerstberger

Ritter & Gerstberger GmbH & Co. KG beteiligt sich als Baustoffhandel vor Ort am Begrüßungspaket für Neugörlitzer. „Mit dieser Willkommensinitiative möchten auch wir einen Beitrag zur Steigerung von Neumietern in unserer Stadt leisten“, heißt es. „Wir freuen uns über jeden Zuzügler, der aus weiten Teilen Deutschlands und über die Landesgrenzen hinaus hier ein neues Zuhause findet.“ Der Baustoffhändler bietet

- einen Sonderrabatt auf das Warenangebot in den ersten 3 Monaten nach Zuzug

- einen speziellen Lieferservice in das Stadtgebiet bei größeren Warenposten

- eine umfangreiche Beratung durch unserer Fachkräfte -

ein Handwerkerservice für alle Fälle. Mit diesem Beitrag zur Sicherstellung günstiger Baustoffe zur Sanierung möchte das Unternehmen den Start beim Zuzug nach Görlitz erleichtern. „Unser unschlagbarer Service vermittelt nicht nur Einheimischen ein Gefühl, hier steht der Kunde im Mittelpunkt!“

Sächsische Zeitung

Von der SZ, der einzigen Tageszeitung vor Ort, gibt es für die Zuzügler ein vierwöchiges kostenloses Probeabo. „Neugörlitzer sollen wissen, was in ihrer Stadt und Umgebung los ist, damit sie sich schnell einleben und zurechtfinden“, sagt Regionalverlagsleiterin Lisa Friebel. „Das geht am besten mit der Sächsischen Zeitung – in Print und/oder digital aktuelle Nachrichten, Veranstaltungen, Informationen aus allen Lebensbereichen und bestens informiert.“

Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz

Von Senckenberg gibt es eine kostenlose Familienkarte für den Eintritt ins Museum. Christian Düker, Leiter Öffentlichkeitsarbeit Senckenberg-Museum Görlitz: „Ein Besuch im Naturkundemuseum lohnt sich gerade für Neugörlitzer, weil die Vielfalt und Schönheit von Görlitz und der Oberlausitz erlebbar wird, und das zu jeder Jahreszeit. Wir schüren die Freude auf Entdeckungen.“

Tierpark Görlitz

Auch das Angebot des Naturschutztierparks Görlitz ist eines für die ganze Familie: eine Tageskarte für den Eintritt in den gesamten Park. „Für uns ist das Begrüßungspaket eine tolle Möglichkeit, neue Besucher zu erreichen und ihnen nebenbei die Attraktivität ihres neuen Wohnortes vor Augen zu führen“, sagt Isa Plath, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit im Tierpark. „Denn bei uns ist es möglich, inmitten der Stadt eine einmalige Nähe zu verschiedensten Tieren und zur Natur erleben. Ein Besuch im Tierpark lohnt sich also immer – ganz egal, wie lange man schon in Görlitz lebt!“

Volkshochschule Görlitz

Die Volkshochschule steckt ihre vhsCard zum halben Preis ins Begrüßungspaket. Mit dieser Karte können Dutzende Veranstaltungen der Bildungseinrichtung besucht werden. „Die Volkshochschule Görlitz ist für Neu-Görlitzer häufig eine der ersten Adressen“, teilt Marketingmitarbeiterin Christiane Köcher mit. „Denn hier können sie ihren Horizont erweitern, etwas über ihre neue Heimat erfahren und zugleich Kontakte knüpfen.“ Die vhsCard sei für diesen Zweck perfekt. Sie zeige die Vielfalt der Volkshochschule Görlitz und ermögliche es, in viele Themenbereiche reinzuschnuppern.

Volks- und Raiffeisenbank Niederschlesien

"Wir sind hier die Bank, weil wir eng mit der Region verwurzelt sind." Diesen Antrieb leben die Mitarbeiter der Volks- und Raiffeisenbank Niederschlesien und begrüßen Neugörlitzer herzlich in unserer schönen historischen Stadt. „Mit unserem Volksbank-Begrüßungspaket erleichtern wir Neukunden den Start rund um das Thema Konto und Hausratversicherung“, sagt Simone Gramelsberger vom Vertriebsmanagement. „Wir kümmern uns um einen zügigen und unkomplizierten Kontowechsel und stehen gern als kompetenter und verlässlicher Partner in allen Bankangelegenheiten zur Seite.“ Neugörlitzer erhalten bei Abschluss eines Privatgirokontos ein Jahr lang kostenfreie Kontoführung. Außerdem übernimmt die Bank für ein Jahr die Versicherungsprämien bei Abschluss einer R+V-Hausratversicherung.

Homepage des Begrüßungspakets: www.umziehen-nach-goerlitz.de