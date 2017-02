Mutmaßlicher Auto-Hehler festgenommen

Ebersbach/Sa.. Eine Streife der gemeinsamen Fahndungsgruppe (GFG) Bautzen hat in der Nacht zu Mittwoch auf der A 4 bei Salzenforst einen mutmaßlichen Auto-Hehler vorläufig festgenommen und einen gestohlenen Audi sichergestellt. Den Zivilfahndern der Kriminalpolizei und Bundespolizeiinspektion Ebersbach war gegen 23.20 Uhr ein schwarzer Q 7 aufgefallen, der mit Kurzzeitkennzeichen beschildert war. Der Oberklasse-SUV fuhr in Richtung Landesgrenze. Er folgte der Streife anstandslos zur Kontrolle auf den Rastplatz Oberlausitz. Die Fahnder hatten Verdacht geschöpft. Bei einer genauen Prüfung der Fahrzeugdaten und Fahrgestellnummern fiel auf, dass die Zulassung manipuliert worden war. Der Audi wurde in der Nacht zum 9. Februar nach einem Wohnungseinbruch in Kerpen gestohlen und hatte mittlerweile eine in Russland verortete, gefälschte Fahrgestellnummer erhalten. Die Beamten nahmen den 47-jährigen Fahrer vorläufig fest. Er sollte den Wagen offenbar in die Ukraine bringen. Den Audi stellten die Fahnder sicher und informierten die Polizei im Rhein-Erft-Kreis. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.Eine Streife der gemeinsamen Fahndungsgruppe (GFG) Bautzen hat in der Nacht zu Mittwoch auf der A 4 bei Salzenforst einen mutmaßlichen Auto-Hehler vorläufig festgenommen und einen gestohlenen Audi sichergestellt. Den Zivilfahndern der Kriminalpolizei…

