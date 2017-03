Mit Karte und Kompass durchs Gebirge

Eggerts Ostwind – Widerstand

Sachsen. Kein Tag in jüngster Zeit, an dem türkische Politiker des Erdogan-Lagers nicht davon schwadronieren, in der Bundesrepublik wären Verbrechen gegen „die Menschlichkeit" an der Tagesordnung. Und um richtig verstanden zu werden, präzisiert ihr Chef angesichts des deutschen Widerstandes gegen Werbeauftritte dieser Herren zugunsten einer neuen, nicht eben der reinen Demokratie verschriebenen türkischen Verfassung, hierzulande bediene man sich „Nazi-Methoden". Aber nicht nur die Deutschen trifft's – jetzt mussten sich ausgerechnet die Niederländer von Erdogan aus nämlichen Grund sagen lassen, sie seien Faschisten. Angesichts solcher Ausfälle vernunftgeleiteten Denkens (man darf auch von Anfällen politischer Paranoia reden), fällt es schwer, den in der Türkei Regierenden lediglich vorzuwerfen, Probleme mit dem politischen Augenmaß zu haben. Nein, sie zeigen, was sie von funktionierenden Demokratien und von Leuten halten, die anders denken als sie – nämlich nichts. Und nicht nur das: Sie sind augenscheinlich willens, ihr totalitäres Weltbild den in der Türkei und zugleich den im Mitteleuropa lebenden Türken aufzuzwingen. Das nun wirft nicht nur Fragen nach irgendwelchen Wahl-Auftritten auf: Da geht es ans Eingemachte, an ein seit Jahrzehnten eingeübtes gutes Miteinander mit türkischen Mitbürgern in Amsterdam, Berlin oder, zumindest seit 1989/90, in Leipzig oder Dresden. Dagegen ist Widerstand angesagt, und zwar entschiedener – und friedlicher. Ihr Hans Eggert