Mehr Platz und Komfort für Filmfans

Es ist ein ehrgeiziges Ziel, das man sich auf der Baustelle Jakobstraße 16 gesteckt hat: Am 29. März sollen die vier neuen Kinosäle eröffnet werden, dabei war das neue Gebäude nur zwei Wochen zuvor noch eine große Baustelle. Ein Straffer Zeitplan also. Zwei Mal 97 und zwei Mal 120 Plätze stehen nach der Eröffnung im Görlitzer Kino zusätzlich zur Verfügung. Es ist der Beginn einer Qualitätsoffensive, mit der das Kino fit für die Zukunft gemacht werden soll. „Die neuen Säle sind der erste Bauabschnitt. Danach werden Fassade und Foyer erneuert und zu guter Letzt die vorhandenen Säle saniert“, erklärt Marlis Kieft, gemeinsam mit ihrem Bruder Inhaberin der Geschwister Kieft GbR, die das Kino betreibt.

Auch wenn viel zu tun war, blieb das Kino während der ganzen Bauzeit im Betrieb. Im neuen Gebäude entsteht im Erdgeschoss neben zwei neuen Sälen auch eine Lounge nebst Snackverkauf. In einem Zwischengeschoss sind die Toiletten untergebracht und im Obergeschoss entstehen nochmals zwei Kinosäle. Auch bei den Sitzgelegenheiten gibt es Neuerungen. Die Sitze sind in Zukunft in die drei Kategorien Standard, Komfort und Premium eingeteilt. Insgesamt investiert die Kieft GbR etwa 3,5 Millionen Euro. Mitte 2019 soll das Kino komplett saniert sein.

Ein Vorteil der Erweiterung ist, dass in Görlitz zukünftig mehr Filme pro Woche gezeigt werden können. Deswegen will man beim Programm neben Blockbustern auch verstärkt auf „anspruchsvolle Filme“ setzen, wie es Marlis Kieft formuliert. Die laufen dann auch auf einer neuen Generation von Projektoren. „Wir verwenden in den neuen Sälen Laserprojektoren“, verrät Regionalleiter Maik Honscha.