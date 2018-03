Mehr als 150 freie Stellen beim 8. Job-Speed-Dating

Görlitz. Für alle, die auf der Suche nach einem neuen Job sind, eröffnen sich am 24. März Chancen auf mehr als 150 freie Stellen. Beim 8. Job-Speed-Dating in der Landskron Kulturbrauerei haben Interessierte von 10 bis 15 Uhr Gelegenheit, mit mehreren potentiellen Arbeitgebern kurze, 8-minütige Kennenlern-Gespräche zu führen. Initiiert wird die Veranstaltung von der Wirtschaftsförderung der Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH (EGZ), mit Unterstützung des Jobcenters Landkreis Görlitz und der Agentur für Arbeit Görlitz. „Nicht nur die Branchen und Jobprofile sind vielfältig, auch gibt es diesmal nochmal deutlich mehr offene Stellen als bei den bisherigen Job-Speed-Datings", erklärt EGZ-Projektmanager Philipp von Haymerle. „Die bisherigen Veranstaltungen haben gezeigt, dass das Format sowohl für Arbeitgeber und -nehmer sehr erfolgreich ist – es gab immer weiterführende Gespräche, woraus auch Einstellungen resultierten. Beste Chancen also auch diesmal wieder für Bewerber, die sich ab jetzt ihren Termin bzw. ihre Termine sichern können." Die Kurzprofile der Unternehmen und deren Stellenangebote stehen auf der Website www.jobspeeddating-goerlitz.de zum Abruf bereit. Dort ist auch das Online-Formular zu finden, über das sich Interessenten bis einschließlich 21. März anmelden können. Auf Gespräche mit engagierten Bewerbern freuen sich Vertreter der folgenden Unternehmen: ADZ Personal GmbH Alexander Klar Montageservice e.K. DIS AG Euroimmun AG Euro-Schulen Görlitz/Zittau Filmpalast Görlitz G-Werk 5 GmbH Görlitzer Hanf- und Drahtseilerei Goltz GmbH Haustechnik Schöpstal GmbH Holzindustrie Schweighofer GmbH Ingenieurbüro IBOS GmbH Insel der Sinne GmbH & Co. KG Kämmerer AG Seniorenresidenz Görlitz R+V Allgemeine Versicherung AG Randstad Deutschland Schöpstal Maschinenbau GmbH SKAN Deutschland GmbH SQS Software Quality Systems AG - Testcenter Görlitz Support Q GmbH TAS Görlitz GmbH Teleperformance Germany S.à.r.l. & Co. KG TELforYOU GmbH+Co.KG TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH TG Autohandels GmbH TÜV Rheinland Akademie GmbH Walkomedia

