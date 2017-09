Löbauer Jugendliche für gesellschaftliches Engagement geehrt

Ausgezeichnet wurden Projekte von 8- bis 21-jährigen Kindern und Jugendlichen, die sich für Menschen in Armut und Not einsetzen. Durch den Gewinn des „CHILDREN Jugend hilft!-Wettbewerbs“ sind die Projekte außerdem für den Deutschen Engagementpreis nominiert.

3eck Soccer

Eines der Siegerprojekte ist „3eck Soccer“ aus Löbau. Unschöne Schlagzeilen aus der Region bewegten die 16- bis 21-jährigen Jugendlichen aus Sachsen dazu, aktiv zu werden. Unter dem Projektnamen 3eck Soccer organisieren sie am Dreiländereck Deutschland, Polen und Tschechien grenzüberschreitende Fußballturniere und Workshops für Geflüchtete und Einheimische. Denn sie wollen „politisch kicken“ und damit ein Statement für Weltoffenheit und ein friedliches Zusammenleben setzen. Das Projekt gibt es bereits seit 2006. Seit 2015 beziehen die jungen Projektmacher auch verstärkt Flüchtlinge mit ein.

Förderung

Paula Schramm und François Goeske haben den Jugendlichen des Projekts den Preis übergeben. Die beiden Schauspieler waren neben weiteren prominenten Laudatoren wie Lisa-Marie Koroll und Thomas Arnold bei der Preisverleihung in Berlin vor Ort. Der Preis beinhaltet neben einer finanziellen Förderung der Projekte die exklusive Teilnahme am fünftägigen CHILDREN Jugend hilft! Camp, dessen Höhepunkt die! Preisverleihung darstellte. Mit der Teilnahme an den Workshops des Camps und der finanziellen Förderung haben die jungen Projektmacher die Möglichkeit, ihre Projekte professionell weiterzuentwickeln. Gleichzeitig erfahren sie durch die Preisverleihung Anerkennung für ihr Engagement. „Wir haben hier tolle Leute kennen gelernt und neue Freunde gefunden. Wir werden noch lange über die Zeit hier nachdenken und versuchen, die vielen Erkenntnisse umzusetzen, die wir aus den Workshops gezogen haben“, sagen Saskia (16 Jahre) und Victoria Lee (17 Jahre) vom Siegerprojekt „3eck Soccer“.

Schloss Bellevue

Zum Abschluss des Camps hat Elke Büdenbender, Ehefrau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, die Kinder und Jugendlichen noch feierlich in Schloss Bellevue empfangen. „Es hat mir wirklich große Freude bereitet, diese vielen jungen, engagierten Menschen zu treffen und mich mit ihnen über ihre tollen Ideen auszutauschen. Der Einsatz der jungen Preisträger ist beeindruckend. Sie sehen hin, wo es Probleme und Missstände gibt und übernehmen schon in jungen Jahren große Verantwortung. Mit innovativen Ideen, Mut und großer Motivation setzen sie sich in ihrer Freizeit für andere Menschen ein. Dieses Engagement verdient Anerkennung, denn es ist für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft essentiell“, so Elke Büdenbender.

Hintergrund

Der Children for a better World e.V. (kurz: CHILDREN) ist eine spendenfinanzierte Kinderhilfsorganisation mit Sitz in München. Die Organisation wurde 1994 von Gabriele Quandt und Dr. Florian Langenscheidt gegründet und verfolgt zwei Anliegen: In deutschen Brennpunkt-Stadtteilen setzt sich CHILDREN gegen die Folgen von Kinderarmut ein. Zudem fördert CHILDREN engagierte Kinder und Jugendliche, die mit ihren eigenen Projekten Menschen in Armut, Krankheit und Not unterstützen. CHILDREN wurde bereits mit wichtigen Preisen ausgezeichnet, darunter der PwC Transparenzpreis, der Deutsche Stifterpreis, der Preis des Westfälischen Friedens und ein Spitzenplatz bei der Stiftung Warentest.