Letzte Chance: Am langen WE dampft sie ab...

Am Brückentag und am Reformationstag kommt der Reichsbahnzug von 1930 mit seinem Salonwagen zum Einsatz. Genießen Sie noch einmal eine Fahrt mit den außergewöhnlichen Fahrzeugen bevor diese in die verdiente Winterpause gehen – der nächste planmäßige Einsatz der Züge ist erst zu Ostern 2018 (Reichsbahnzug) bzw. 12. Mai 2018 (Sachsenzug) vorgesehen.



An allen vier Tagen wird letztmalig in diesem Jahr Drei-Zug-Betrieb gefahren, das bedeutet, dass die Fahrgäste in etwa im Stundentakt zu den Kurorten Oybin und Jonsdorf gelangen. Empfehlenswert sind auch noch einmal die Lokmitfahrten im Bahnhof Jonsdorf von 17.00 Uhr bis 17.15 Uhr. Am Sonnabend dem 28. Oktober führt der Hauptmann der Stadtwache seine Gäste des Zittauer-Stadtwächter-Zuges noch einmal durch die Stadt Zittau.



ACHTUNG: Ab 1.11. ist wegen Bauarbeiten der Deutschen Bahn im Bahnhof Zittau vorfristige

die alljährige Betriebspause. Bis zum 30. November 2017 fahren bei der Zittauer Schmalspurbahn keine Züge. Die Zeit der Betriebsruhe wird für Wartungsarbeiten an der gesamten Strecke genutzt, beispielsweise für das Auswechseln von maroden Schwellen, sowie Baumverschnittarbeiten.



Ab dem 1. Dezember fährt die Bahn wieder mit Volldampf und Überraschungen in die Advents- und Weihnachtszeit. Mit dem traditionellen Silvesterzug können die Fahrgäste den Jahreswechsel mit Dampf und Feuerwerk auf außergewöhnliche Art und Weise im Bahnhof Oybin feiern. Karten sind im Kundenbüro der SOEG erhältlich (Telefon: 03583 540540).

Veranstaltungshöhepunkte zum Jahresende:

- Adventsfahrten mit Kaffee und Stollen am 02./03.12., 09./10.12., 16./17.12. und 23.12.

- Nikolaus-Züge am 6. Dezember

- Weihnachtsmann-Züge am 24. Dezember

- Silvester-Züge mit Party am Bf. Oybin am 31. Dezember