Kyle Just bleibt im Fuchsbau

Friedrich sucht gut bezahlte Helfer!!!

Tag der Sachsen 2017 - Löbau. Ach ja, hier grüßt euer trauriger Friedrich, die Feten habt ihr alle gut überstanden – war ja auch tolles Wetter. Aber so richtig glücklich wurde meine Plattform nicht, denn... ich muss es euch einfach sagen: Es fehlen noch ein paar… Ja, es fehlen noch ein paar Helfer für den Tag der Sachsen! Also, ich sag das mal so: Die, die kommen, also Vereine, Futterstände und was so zum Volksfest gehört, die sind ja fast wie 'ne Invasion. Bedeutet: Gaanz, gaaaanz viele kommen nach Löbau! Freut mich ganz dolle!!! Aber: Manno, die müssen betreut werden. Nee, nicht so mit Händchen halten… Seht ihr, daran hapert's: ES FEHLEN NOCH HELFER! Nu gebt euch mal einen Ruck! Ihr könnt das doch auch zusammen mit der Muddi oder mit eurem Lieblingsmenschen machen – und dazu gibt es noch Knete, na Mäuse, also Moos! Manno, dieses HELFEN kann man doch auch mit Spaß verbinden… Oder denkt ihr, ihr müsst Säcke schleppen… Quatsch, das war jetzt ein blöder Vergleich… Erkundigt euch mal in diesem Tag der Sachsen-Büro. Ich hab es ja schon mal gesagt: Sogar Bautzener und welche so von drumherum sind Helfer! Und die Flotten, na die ab 16 Jahre, sollten mal daran denken, dass sie so fröhlich-locker nie wieder Geld verdienen können, später… Nee, die lesen ja wahrscheinlich nicht meine geistigen Ergüsse, also sagt ihr es mal den Jungen!!! Friedrich will sich nicht für tote Hosen schämen… Musste mal gesagt werden… Übrigens, ich helfe auch: Ich leuchte, ich quatsche, ich verbreite Freude mit meinen strahlenden Nieten: Mit Volldampf nach Löbau! Tschackaaaaa!!! Euer HSJ16, der angetrauerte Friedrich