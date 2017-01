Kompetenznetzwerk für Lungenerkrankungen gegründet

Das Fachkrankenhaus Coswig und das Städtisches Klinikum Görlitz gründen ein Kompetenznetzwerk für Lungenerkrankungen in Sachsen:

Die Behandlung von Patienten mit Lungenerkrankungen ist für das Gesundheitswesen in Deutschland eine zunehmende Herausforderung. Nach Schätzung der Weltgesundheitsorganisation werden pulmonale Erkrankungen bis zum Jahr 2020 die dritthäufigste Todesursache sein.



Das Fachkrankenhaus Coswig und das Städtische Klinikum Görlitz bündeln ihre Qualifikationen und Stärken im Bereich der internistischen und chirurgischen Lungenheilkunde. Sie gründen ein Kompetenznetzwerk für die Versorgung von Lungenpatienten im Flächenland Sachsen. Ziel ist es, jedem Lungenpatienten unabhängig vom Wohnort eine exzellente Versorgung zu ermöglichen. Das Fachkrankenhaus Coswig ist eines von nur 14 Kompetenzzentren für Thoraxchirurgie in Deutschland. Darüber hinaus ist es eines von nur wenigen zertifizierten Lungenkrebszentren. Das Klinikum Görlitz hat sich in vielen Bereichen auf die Krebsbehandlung spezialisiert und ist unter anderem Partner des UniversitätsKrebsCentrums (UCC) am Uniklinikum Dresden.



Das, was Patienten – insbesondere mit teils lebensbedrohlichen Krankheitsbildern, wie Lungenkrebs – brauchen, ist die professionelle, erfahrene und gebündelte Expertise eines Zentrums, verfügbar gemacht für die Fläche. Moderne Technologien und Kommunikationstechniken machen dies möglich. Sie sorgen dafür, dass Patienten zukünftig in den Tumorboards und Fallkonferenzen des Lungenzentrums in Coswig vorgestellt werden können. Gemeinsam werden die Diagnostik und Behandlung durch alle hierfür erforderlichen Fachgruppen beraten und festgelegt.

Auch die Entwöhnung langzeitbeatmeter Patienten vom Beatmungsgerät (weaning), die Behandlung von Patienten mit Allergien und interstitiellen Lungenerkrankungen (ILD), die intensivmedizinische Behandlung von Patienten mittels extrakorporaler Lungenunterstützung (ECMO) und die thoraxchirurgische Versorgung sowie die strukturierte Aus-, Fort- und Weiterbildung des ärztlichen, pflegerischen und therapeutischen Personals werden Einzug in das Netzwerk und hierüber in die Versorgungslandschaft Sachsens finden.



Die bereits schon bestehende Zusammenarbeit der Kliniken wird durch diese verschiedenen Projekte und Qualitätskriterien auf eine neue, professionelle Stufe gehoben. „Für die Patienten ist diese strukturierte und fachliche Zusammenarbeit ein Qualitätssprung. Wir übernehmen die Qualitätskriterien und bieten damit den Patienten auch in Görlitz die Behandlung eines zertifizierten Lungenzentrums“, sagt Ulrike Holtzsch, Geschäftsführerin des Städtischen Klinikums Görlitz. Ursula Russow-Böhm, Geschäftsführerin des Fachkrankenhauses Coswig, ergänzt: „Mit dem Städtischen Klinikum Görlitz haben wir einen starken Partner gefunden und können nun in der Region Ostsachsen aus unserem Zentrum heraus helfen, dass diese exzellente Versorgung der Patienten mit Lungenerkrankungen jedem Einzelnen zur Verfügung gestellt und von jedem Einzelnen auch genutzt werden kann. Das ist uns sehr wichtig.“



Letztendliches Ziel der Kooperation ist es, weitere Partner aus dem stationären und aber auch ambulanten Bereich für das Netzwerk zu gewinnen, die diesen Anspruch teilen und dabei helfen, den sächsischen Patienten eine hochspezialisierte Expertise kooperativ zur Verfügung zu stellen.

Hintergründe:

Das Fachkrankenhaus Coswig ist ein Zentrum für Pneumologie, Allergologie, Beatmungsmedizin und Thoraxchirurgie. Die Einrichtung verfügt unter anderem über ein von der Deutschen Krebsgesellschaft e.V. empfohlenes und zertifiziertes Lungenkrebszentrum sowie über ein ebenso zertifiziertes Kompetenzzentrum für Thoraxchirurgie (Deutsche Gesellschaft für Thoraxchirurgie e.V.). Das Fachkrankenhaus Coswig hat im Jahr 2016 ca. 8.000 Patienten behandelt; ein Viertel hiervon mit malignen Lungentumoren.

Das Städtische Klinikum Görlitz ist ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung und bietet seinen Patienten in den jeweiligen Kliniken, Instituten und medizinischen Zentren sowie Fachbereichen ein umfassendes Leistungsspektrum sowie die Kompetenz in der interdisziplinären Diagnostik und Behandlung, unter anderem auch von Patienten mit Lungenerkrankungen. Das Klinikum Görlitz verfügt seit mehr als 25 Jahren über eine Abteilung für Lungenerkrankungen und beschäftigt heute drei Fachärzte mit der entsprechenden Subspezialisierung (Pneumologen). Im Städtischen Klinikum wurden fachübergreifend 2016 mehr als 2.300 Patienten mit Lungenerkrankungen (Haupt- und Nebendiagnose) behandelt. 180 davon litten an einem Bronchial- oder Lungenkarzinom.