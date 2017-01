Kleidung, Spielzeug und mehr

Erhältlich sind wie immer preiswerte Mädchen- und Jungenbekleidung aus zweiter Hand bis Größe176 für Frühjahr und Sommer sowie gebrauchte, gut erhaltene Kinderwagen, Kindersitze, Betten, Hochstühle, Spielsachen, Bücher und vieles mehr. An den nach Kleidergrößen sortierten Tischen können Eltern und Großeltern ausgiebig stöbern, während die Knirpse in der Spielecke betreut werden. Dies geschieht wieder mit Unterstützung des dm-Drogeriemarkts, der auch wieder vielen Überraschungen bereithält. Für schwangere Kundinnen und für Menschen mit Behinderung werden die Tore der Börse bereits am 10. März von 16 bis 18 Uhr geöffnet (Einlass nur mit entsprechendem Nachweis und maximal einer Begleitperson).

Wer die Löbauer Baby- und Kindersachenbörse als Helfer unterstützen will, kann sich einfach über Facebook, per E-Mail (kindersachenboerse@gmx.de) oder via Telefon (Mo-Fr von 19-20 Uhr 01573/6455845) melden. Organisiert wird die Börse von einer Elterninitiative. Mit den Einnahmen werden soziale Projekte und Einrichtungen, vorrangig im Landkreis Görlitz, unterstützt. Dazu gehören unter anderem Kitas und Grundschulen in der Region, die Schwangerenberatungsstelle der Diakonie in Löbau, die Stiftung „Lichtblick“, das Kinder- und Jugendtelefon, das Kinderhospiz Görlitz, der Sonnenstrahl e.V. und die DKMS.