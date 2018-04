Industriekultur zum Saisonstart im Lausitzer Seenland

Die Seenlandtage sind mehr als nur der Saisonstart des Lausitzer Seenlandes: Am Samstag, dem 28. April sowie am Sonntag, dem 29. April bietet die größte von Menschenhand geschaffene Wasserlandschaft Europas ein tolles Erlebniswochenende. Auf abwechslungsreichen Touren kann das Lausitzer Seenland an Land und zu Wasser entdeckt werden. An beiden Veranstaltungstagen werden geführte Touren mit dem Fahrrad, Boot und Quad sowie besondere Führungen und Rundfahrten angeboten. Orte voller Energie, industriellem Charme und echten Bergbau-Geschichten laden zum Entdecken ein.

Das Besucherbergwerk F60 am Bergheider See bietet Spezialführungen an. Besondere Erlebnisse sind am Samstag, dem 28. April die Nachtlichtführungen um 18 Uhr und 20 Uhr mit Bergmannsvesper in 60 Metern Höhe, Musik und Lichtinstallationen. An beiden Seenlandtagen werden die Gäste jeweils um 11 Uhr und um 15 Uhr zur Hafenbaustelle am Bergheider See am Fuße des Besucherbergwerks F60 geführt. Sie können sich nicht nur über die ehemalige Förderbrücke informieren, sondern auch über die Sanierungs- und Erschließungsvorhaben am Bergheider See und die Hafenbaustelle mit dem künftigen innovativen schwimmenden autartec ®-Haus.

Die Energiefabrik Knappenrode lädt zu zwei Entdeckertouren mit dem Fahrrad ein. Am Samstag, dem 28. April führt die 35 km lange Radtour ab 10 Uhr vom Bergbaumuseum durch die Werkssiedlung Knappenrode bis hin zur Krabatmühle Schwarzkollm. Der Sonntag steht im Zeichen der 100 Jahre alten Brikettfabrik und ihrer Siedlung. Unter dem Motto „Als Knappenrode noch Werminghoff hieß“ radeln die Teilnehmer ab 14 Uhr sieben Kilometer über das Museumsgelände und durch die Werkssiedlung.

Um Voranmeldung für die Führungen und Radtouren wird gebeten. Weitere Informationen und das ausführliche Programm der Seenlandtage gibt es unter www.seenlandtage.de