Im Tierpark wird’s musikalisch

Görlitz. Die 30 jungen Musiker stehen in den Startlöchern für das traditionelle Konzert im Naturschutz-Tierpark Görlitz. Das JugendShowOrchester Görlitz hofft auf schönes Wetter, um am 5. Juni ab 15 Uhr die Besucher unter dem Motto „Sommer, Sonne und gute Laune 2017“ mit vielfältigen Klängen zu begeistern: Von Klassik über Rock, Jazz und Swing bis hin zu Schlagern und Volksmusik ist für jeden etwas dabei. Schon ab 14.30 Uhr gibt es an der Festwiese Basteleien, Spiele und Informationen rund um die Tierwelt für alle Altersgruppen. Ein weiterer Höhepunkt des Nachmittags ist die Tierparade in der Spielpause des Orchesters gegen 15.45 Uhr. Die 30 jungen Musiker stehen in den Startlöchern für das traditionelle Konzert im Naturschutz-Tierpark Görlitz. Das JugendShowOrchester Görlitz hofft auf schönes Wetter, um am 5. Juni ab 15 Uhr die Besucher unter dem Motto „Sommer, Sonne und gute…

weiterlesen