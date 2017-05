Hoch zu Ross in Horka

In den letzten Jahren hat es sich zum größten Freilandturnier in Sachsen entwickelt, bei dem jährlich über 300 Reiter aus dem gesamten Bundesgebiet sowie aus Polen und der Tschechischen Republik mit mehr als 500 Pferden in 43 Prüfungen an den Start gehen.

Auch zum Jubiläum wird den Besuchern von Dressur-, über Fahr- bis hin zu Springprüfungen der schweren Klasse alles geboten. Aus Sicht der Reiter sind sicher die diversen Wertungsprüfungen, Qualifikationen und Cups von großem Interesse.

Wie schon in den vergangenen Jahren können sich fünf- und sechsjährige Nachwuchsspringpferde für die Bundeschampionate in Warendorf qualifizieren. Doch auch die regionalen Reiterinnen und Reiter können zum Beispiel in Wertungsprüfungen zum Oberlausitz-Cup, in den Kreismeisterschaften und dem internationalem Euro-Neiße-Cup ihre Besten ermitteln.

Neben den sportlichen Höhepunkten erwartet die Zuschauer auch ein buntes Rahmenprogramm. So komplettieren zahlreiche Verkaufsstände, Hüpfburg, Riesenrad, Streichelzoo und Co. den Volksfestcharakter.

Das Programm

Bereits am Freitagabend, 2. Juni, können alle Partybegeisterten im Festzelt mit DJ PRO ZEIKO aus Berlin, dem Dresdener DJ Mello und einer jungen Tanzformation aus Kreba in das lange Pfingstwochenende feiern.

Der erste Turniertag ist nichts für Langschläfer, denn bereits gegen 7 Uhr werden die ersten Reiter-Pferd-Paare am Samstag, 3. Juni, ihre Runden über Spring- und Dressurplatz drehen. Gestartet wird mit Prüfungen der Klasse E und A, ehe sich der Schwierigkeitsgrad über L und M bis hin zu den ersten

schweren Prüfungen des Pfingstturniers steigert. Ein besonderes Highlight stellt dabei am Nachmittag die Springprüfung der Klasse S* dar. Am Sonntag, 4. Juni, kommen neben Dressur und Springen auch die Freunde des Fahrsports auf ihre Kosten.

Bereits zum dritten Mal geht es für die Einspänner in einer Eignungsprüfung für Fahrpferde der Klasse A um die Qualifikation für die DKB-Bundeschampionate in Warendorf bzw. für die Moritzburger Championatstage. Gegen 15 Uhr wird sich das Bild auf dem Springplatz schlagartig ändern, wenn der Reit- und Fahrverein „Wehrkirch“ Horka zum traditionellem Schaubild lädt.

Nach dem alljährlichen Gottesdienst um 9 Uhr, startet am Pfingstmontag, 5. Juni, der letzte Turniertag. Alle Dressurfans dürfen sich auf die Dressurprüfung der Klasse S** – Intermediaire I – freuen. Doch ein sportlicher Höhepunkt steht noch aus. Während im Festzelt schon zur Musik der Oberlausitzer Blasmusikanten das Tanzbein geschwungen wird, jagen auf dem Hauptplatz beim Großen Preis von Horka, einer Springprüfung der Klasse S**, abermals die Reiter nach Bestzeiten.

Umrahmt wird das Turnier von drei Abendveranstaltungen, die mithilfe von verschiedenen DJs, Künstlern und Showformationen das Festzelt füllen.