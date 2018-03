Großeinsatz der Polizei soll für Sicherheit sorgen

Kinderführung: Ostern in die Semperoper

Dresden. Spannende Kinder- und Familienführungen laden an den Ostertagen wieder zu einem entdeckungsreichen Familienausflug in die Semperoper ein. Bei der Führung »Familien willkommen« erfahren die Teilnehmer, wie der Alltag in einem der bekanntesten und erfolgreichsten Opernhäuser Deutschlands aussieht und welche Besonderheiten in den reich verzierten Räumlichkeiten und im großen Zuschauersaal auf das Publikum warten (30./31. März, 1./2. April). »Mit allen Sinnen durch die Semperoper« wendet sich an Kinder ab Fünf. Hier ertasten, erschnuppern und hören sie, welche Materialien und Geräusche sich in einem Opernhaus finden lassen (3./5. April). Eine spannende Schatzsuche für Kinder ab sieben Jahre wartet auf kleine Rätselfreunde bei »Semper und die Detektive« (2. April), für Kinder ab zehn Jahre eignet sich der Rundgang »Berufe in der Semperoper« (4. April) Alle Zeiten hier Tickets 11 Euro / 7 Euro in der Schinkelwache (Kinder bis 6 frei)Spannende Kinder- und Familienführungen laden an den Ostertagen wieder zu einem entdeckungsreichen Familienausflug in die Semperoper ein. Bei der Führung »Familien…