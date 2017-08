Krankenhaus schließt Versorgungslücke

„Wir freuen uns, gemeinsam eine Nachfolgeregelung für die Leitung unserer Kinderklinik gefunden zu haben“, sagt Geschäftsführerin Ulrike Holtzsch. Mit der Gewinnung von Dr. Katalin Müller schließt das Klinikum Görlitz eine wichtige Lücke in der Versorgung von Kindern mit neurologischen Erkrankungen in der Region.

Zur Person

Dr. Katalin Müller erhielt ihre Approbation 2004 an der Semmelweis-Universität Budapest. Im Anschluss absolvierte sie bis 2010 ihre vollständige Weiterbildung zur Fachärztin für Kinderheilkunde am Budapester Universitätsklinikum. Ihre Schwerpunktweiterbildung Neuropädiatrie absolvierte sie erfolgreich am Universitätsklinikum und am Zentrum für Kinderneurologie des Landeskrankenhauses in Mainz, wo sie derzeit noch tätig ist.