Görlitzer Kantinenlesen #76

Besonders freuen sich die Veranstalter, mit Ruth Herzberg tatsächlich mal wieder eine der wenigen Frauen der Lesebühnenwelt nach Görlitz holen zu können. Noch dazu eine, die noch nie zuvor dabei war. Erst im Jahr 2015 veröffentlichte sie ihr Debüt „Wie man mit einem Mann glücklich wird. Beobachtungen“. Bei dieser Kombination aus altbekannten Herren und einer neuen Dame dürfte einem unterhaltsamen und kurzweiligen Lesebühnen-Abend nichts im Wege stehen.

Die Eckdaten:

Ort: JKZ Basta!

Zeit: Freitag, 29. September, Einlass 20 Uhr, Beginn 21 Uhr

Autoren: Ahne (Reformbühne Heim und Welt), Ruth Herzberg (Surfpoeten) sowie Dan Richter (Kantinenlesen Berlin)

musikalische Begleitung: Ivo Lotion (LSD - Liebe Statt Drogen)

Details zu den Künstlern am 29. September:

Ahne, geboren 1968 in Berlin-Buch, heißt eigentlich Arne Seidel und ist ein deutscher Schriftsteller. Ahne lernte in der DDR Offset-Drucker und Schießen. Mit der Wende 1989 wurde er arbeitslos, dann Hausbesetzer. Eine Zeit lang betätigte er sich lokalpolitisch in der Bezirksverordnetenversammlung Berlin-Lichtenberg. Seit 1995 gehört Ahne zum Stamm der Lesebühne „Reformbühne Heim & Welt“, die jeden Sonntag in Berlin veranstaltet wird. Zudem war er Gründungsmitglied der Lesebühne „Surfpoeten“, die sich Mittwochs treffen. Daneben tritt er als Sänger, Plattenaufleger und Fußballexperte auf. Bis 2015 waren seine „Zwiegespräche mit Gott“ regelmäßig in der Show Royale im Berliner Radio Eins zu hören. Viele seiner Beiträge wurden in Anthologien veröffentlicht. Seine beiden eigenen Kurzgeschichten-Sammlungen „Wie ich einmal die Welt rettete“ und „Ich fang noch mal von vorne an“ erschienen 2001 und 2003. Später folgten die Veröffentlichungen „Die Surfpoeten“ (2004), „Zwiegespräche mit Gott“ (2007), „Was war eigentlich morgen“ (2008), „Neue Zwiegespräche mit Gott“ (2009), „Gedichte, die ich mal aufgeschrieben habe“ (2011),

„Zwiegespräche mit Gott - Unser täglich Brot“ (2011), „Wieder kein Roman - Texte und Strichzeichnungen“ (2012), „Zwiegespräche mit Gott – Das vierte Buch“ (2014) und „Ab heute fremd“ (2016). Ahne lebt heute mit Freundin und drei Kindern in Berlin. Als Künstler und Autor verzichtet er auf die Nennung seines Nachnamens.

Mehr Infos: www.ahne-international.de

Ruth Herzberg wurde 1975 in Berlin geboren. Sie studierte Drehbuch und Filmdramaturgie an der Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg. Im August 2015 veröffentlichte sie ihr Debüt bei mikrotext: „Wie man mit einem Mann glücklich wird. Beobachtungen“. Darin erzählt sie mit feinem Humor davon, wie große Gefühle überall überleben, in maroden Altbauwohnungen, am Bett des kranken Vaters, beim Spaziergang mit einem ungewaschenen Ex-Mann. Sie nimmt mit in den oft skurrilen Alltag einer Patchworkfamilie, in die Liebesfragen einer Frau. Ruth Herzberg lebt und arbeitet als freie Autorin in Berlin. Seit Februar 2017 ist sie zudem Mitglied der Berliner Lesebühne „Surfpoeten“.

Mehr Infos: www.frauruth.de

Dan Richter, geboren 1968 in Berlin, ist Schriftsteller, Bühnenkünstler und seit 1999 Autor. Auf sein Konto gehen Veröffentlichungen in verschiedenen Tageszeitungen, Literaturzeitschriften und Anthologien. Dan Richter ist Mitbegründer und Autor der wöchentlichen Literaturshows Chaussee der Enthusiasten (1999 bis 2015) und Kantinenlesen (seit 2000) – die derzeit erfolgreichste regelmäßige Literaturveranstaltung Berlins. 2001 begründete er die Improvisations-Ensembles „Foxy Freestyle“; „Paula P.“, „Die Bö“ und „Berliner Dunkeltheater“, von 2001 bis 2003 war er auf Poetry Slams in Berlin, München, Hamburg, New York, Boston und Chicago zu erleben. Weiterhin ist Dan Richter seit 2002 Improvisationslehrer und –theoretiker, Co-Autor des Buches „Chaussee der Enthusiasten“ und der Zeitschrift „Brillenschlange“ und Übersetzer des Buches „Das Tao der Kreativität“ („Free Play“) von Stephen Nachmanovitch.

Mehr Infos: www.danrichter.de

Details zum Musikprogramm:

Ivo Smolak, auch bekannt unter dem Pseudonym Ivo Lotion, ist Autor bei der Berliner Lesebühne „LSD – Liebe Statt Drogen“ sowie Moderator und Gesicht der Live-Unterhaltungsshow „Lokalrunde“ im Central Berlin und bei der Lesebühne „Die Sonntagsshow“. In jeder Lokalrunde gibt es Live-Musik, Lesebühnentexte und kurze Videoclips. Zudem treten Gastkünstler von den Berliner Lesebühnen und den Poetry Slams dieser Republik auf. Die Lokalrunde ist aufgrund ihres Showformats zwar keine klassische Berliner Lesebühne, steht aber zu den Lesebühnen in enger Beziehung. Außerdem tritt Ivo Smolak als singender Showmaster und Sänger der Popband Ivo Lotion & Die Mariachis auf. Die Mariachis sind gleichzeitig die Showband der Lokalrunde. Ursprünglich als Hochzeitsband gegründet, pflegen die Jungs einen Sound, der mal als Karpatenreggae, mal als Romunkenrock bezeichnet wird. Die Formation hat den Subkultur-Hit “Eisenhüttenstadt” gelandet und das Album “Mariachis & Ivo Lotion” veröffentlicht.

Weiterhin bildet Ivo Smolak mit dem Mariachi-Gitarristen Sascha Kroß das Duo Ivo & Sascha. Auch in dieser Formation ist er jeden Dienstag bei der Lesebühne „LSD - Liebe statt Drogen“ dabei. Außerdem ist er Videoproduzent und kann als Moderator für Veranstaltungen gebucht werden.

Mehr Infos: www.ivolotion.de , www.lokalrunde.org

Hintergrundinformation:

Die gesamte Veranstaltungsreihe ist ein Ableger des Kantinenlesens in Berlin. In der Hauptstadt gibt es verschiedene Lesebühnen, die an unterschiedlichen Wochentagen stattfinden und bei denen Berliner Autoren ihre Texte lesen. Das Best Of daraus ist das Kantinenlesen, das seit dem Jahr 2000 jeden Sonnabend in der Kulturbrauerei stattfindet – und zwar in der Alten Kantine, die für den Namen der Veranstaltungsreihe verantwortlich ist. In Berlin spricht das Kantinenlesen ein aufgeschlossenes Publikum von 16 Jahren bis ins Rentenalter an. Unterstützt durch die Stadt Görlitz und die Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien, öffnen wir uns seit dem Jahr 2008 mit dem Ableger für Literaturinteressierte jeden Alters und bieten eine regelmäßige literarische Veranstaltungsreihe mit wechselnden Autoren in Görlitz an.